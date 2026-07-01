Ömer Çelik açıkladı! AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 709 bin 913'e ulaştığını belirtti.