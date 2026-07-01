AK Parti'nin üye sayısı 11,7 milyonu aştı! Yargıtay siyasi parti verilerini güncelledi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını yayımladı. Verilere göre AK Parti, 11 milyon 709 bin 913 üyeyle en fazla üyeye sahip siyasi parti olmayı sürdürdü. AK Parti'yi CHP ve MHP takip etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan verilere göre Türkiye'de 189 siyasi parti faaliyet gösteriyor.

(Foto: AA)

AK PARTİ İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Üye sayılarına göre AK Parti, 11 milyon 709 bin 913 üyeyle Türkiye'nin en fazla üyeye sahip siyasi partisi olmayı sürdürdü.

AK Parti'yi 1 milyon 879 bin 973 üyeyle CHP takip etti.

TBMM'DE GRUBU BULUNAN PARTİLERİN ÜYE SAYILARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre TBMM'de grubu bulunan diğer partilerin üye sayıları ise şöyle:

MHP: 501 bin 122

501 bin 122 İYİ Parti: 385 bin 25

385 bin 25 DEM Parti: 17 bin 60

17 bin 60 Saadet Partisi: 374 bin 724

(Foto: AA)

DİĞER PARTİLERİN ÜYE SAYILARI

Verilere göre Yeniden Refah Partisinin üye sayısı 703 bin 85 olarak kayıtlara geçti.

Diğer bazı partilerin üye sayıları ise şöyle sıralandı:

Demokrat Parti: 302 bin 852

302 bin 852 DEVA Partisi: 123 bin 338

123 bin 338 Büyük Birlik Partisi: 115 bin 49

Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) tamamen kapatılması istemiyle davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP) üye sayısı ise 3 bin 593 olarak açıklandı.

VERİLER YILDA İKİ KEZ GÜNCELLENİYOR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayımlanan siyasi parti üye sayıları, her yıl ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında güncellenerek kamuoyuyla paylaşılıyor.