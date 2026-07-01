Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe kritik kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine hız verdi. Başkan Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.