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Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe kritik kabul

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe kritik kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni, ardından Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine hız verdi. Başkan Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'i kabul etti (Foto: AA) Başkan Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'i kabul etti (Foto: AA)

KIRGIZİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI KULUBAYEV'İ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'i kabul etti (Foto: AA) Başkan Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'i kabul etti (Foto: AA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Külliyede kritik kabulKülliyede kritik kabul KÜLLİYE'DE KRİTİK KABUL

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