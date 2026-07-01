Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe kritik kabul
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni, ardından Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine hız verdi. Başkan Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.
KIRGIZİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI KULUBAYEV'İ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'i kabul etti.