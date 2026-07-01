Gurbetçilere askerlik muafiyeti mi geliyor?

Sıcak gelişmenin detaylarını aktaran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Bu düzenleme çifte vatandaşlığı olan gurbetçileri ilgilendiriyor. Mevcut düzenlemeye göre şu anda bulundukları ülkede askerlik hizmetini yapsalar dahi Türkiye'de kaçak durumunda oluyorlar, Türkiye'de askerlik yapmadıkları için" sözleriyle mevcut sistemdeki mağduriyeti dile getirdi.



400 BİN KİŞİYE MUAFİYET YOLDA



Yeni düzenlemenin getireceği büyük kolaylığı detaylandıran Tülay Ağaoğlu, "Ancak yapılacak düzenleme ile eğer bulundukları ülkelerde askerlik görevini yerine getirirlerse bu durumda Türkiye'de askerlik yapmaları gerekmeyecek, bundan muaf tutulacaklar" ifadelerini kullandı. Bu düzenlemeden yararlanacak kişi sayısına da değinen Ağaoğlu, "Yaklaşık 400 bin kişinin yararlanacağı ifade ediliyor" bilgisini paylaştı.