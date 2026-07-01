Gurbetçilere askerlik muafiyeti mi geliyor?
Yurt dışında yaşayan yüz binlerce Türk vatandaşını yakından ilgilendiren askerlik sorunuyla ilgili tarihi bir adım atılıyor. Gurbetçilerin Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının önünü açacak yeni düzenleme için düğmeye basıldı. Çifte vatandaşlığı bulunan yaklaşık 400 bin kişiyi kapsayan bu kritik kararın detaylarını ve Ankara'daki son gelişmeleri A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.
Sıcak gelişmenin detaylarını aktaran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Bu düzenleme çifte vatandaşlığı olan gurbetçileri ilgilendiriyor. Mevcut düzenlemeye göre şu anda bulundukları ülkede askerlik hizmetini yapsalar dahi Türkiye'de kaçak durumunda oluyorlar, Türkiye'de askerlik yapmadıkları için" sözleriyle mevcut sistemdeki mağduriyeti dile getirdi.
400 BİN KİŞİYE MUAFİYET YOLDA
Yeni düzenlemenin getireceği büyük kolaylığı detaylandıran Tülay Ağaoğlu, "Ancak yapılacak düzenleme ile eğer bulundukları ülkelerde askerlik görevini yerine getirirlerse bu durumda Türkiye'de askerlik yapmaları gerekmeyecek, bundan muaf tutulacaklar" ifadelerini kullandı. Bu düzenlemeden yararlanacak kişi sayısına da değinen Ağaoğlu, "Yaklaşık 400 bin kişinin yararlanacağı ifade ediliyor" bilgisini paylaştı.
Kapsama girecek ülkelerin listesine dair ise Ağaoğlu, "Bunun yanı sıra şunu da söyleyelim, tabii hangi ülkeleri kapsayacağı Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek" açıklamasında bulundu.
GÖZLER MECLİS'TE
Düzenlemenin yasalaşma sürecine ilişkin takvimi de paylaşan Tülay Ağaoğlu, "Düzenlemenin şu anda Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bir yasal düzenleme var, buraya eklenebileceği ifade ediliyor" dedi. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Ağaoğlu, "Dün üzerinde bir çalışma yürütülüyordu bu konunun. Bu çalışma sonucunda 'eklenebilir de eklenmeyebilir de' dediler ancak bugün akşam saatlerinde bunun da belli olmasını bekliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.