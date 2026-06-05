Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Bakanlıktan 30 Haziran uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik müracaatı yapacak yükümlüler için kritik bir duyuru yayımladı. Bakanlık, Temmuz ayında yapılacak memur maaş katsayısı güncellemesi öncesinde mevcut fiyattan yararlanmak isteyenler için son tarihi hatırlattı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, bedelli askerlik tutarlarının 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince altı ayda bir güncellendiğini hatırlattı. Yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik ücretinin memur aylık katsayısına paralel olarak artacağı vurgulandı.

MEVCUT FİYATTAN YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 30 HAZİRAN

Bakanlık, Temmuz ayındaki artıştan etkilenmek istemeyen ve mevcut bedel tutarı üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeyi hedefleyen yükümlüler için kritik son tarihi de ilan etti. Açıklamada, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama