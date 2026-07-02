Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de!
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Çeşitli derecelerde görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, cumhuriyet başsavcıları, cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimlerine ilişkin isim listelerini içeren Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK kararlarında, bulundukları derecede yükselme sürelerini Nisan 2026 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.
Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunabilecek.