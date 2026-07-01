Çöpe atılan bebeğin sırrı çözülemedi! Cani anneden kan donduran savunma: Korkup banyoda sakladım

Samsun'da evinde doğurduğu bebeğini çöpe attığı iddiasıyla "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan tutuklu yargılanan 42 yaşındaki Hanım C., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Bebek ölü doğdu ve korkup banyoda sakladıktan sonra çöpe attım" savunmasını yaptı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde vicdanları sızlatan olayla ilgili davada yeni gelişme yaşandı. Evinde doğurduğu bebeğini çöpe attığı iddiasıyla "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan tutuklu yargılanan 42 yaşındaki Hanım C., ikinci kez hakim karşısına çıktı.

BEBEK BULUNAMADI

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre 3 çocuk annesi olan ve eşinden boşandığı öğrenilen Hanım C., hamileliğini gizleyerek evinde tek başına doğum yaptı. Doğumun ardından rahatsızlanan kadın, 14 Ekim'de Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan kontrollerde doğum yaptığı belirlenince bebeğin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ile çöp aktarma istasyonunda arama yaptı ancak bebeğe ulaşılamadı.

İLK İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Tedavisinin ardından gözaltına alınan kadın, ilk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu, bir süre sonra öldüğünü fark edince poşete koyup çöpe attığını söyledi.

Savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti.

Bunun üzerine tutuklanan kadın hakkında "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

DOKTOR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık, avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Tanık olarak dinlenen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Ek Binası'nda görevli asistan doktor, sanığın kendisine evde doğum yaptığını söylediğini anlattığını, aşırı kan kaybı nedeniyle yoğun bakıma alındığını ifade etti.

Doktor, bebeğin ölü mü yoksa canlı mı doğduğunu ise hatırlamadığını söyledi.

BEBEĞİN BABASI DNA TESTİ İSTEDİ

Tanık olarak dinlenen ve bebeğin babası olduğu öne sürülen Mustafa D., sanıkla yaklaşık üç yıldır birlikte olduklarını belirterek, hamile olduğunu öğrendiğinde DNA testi yaptırabileceklerini, çocuğun kendisinden çıkması halinde sahip çıkacağını söylediğini ifade etti.

Mustafa D., sanığın kendisine bebeği sosyal hizmetlere vereceğini söylediğini, doğum yaptığını ise polislerin gelmesiyle öğrendiğini dile getirdi.

SANIK: "KORKUP BANYODA SAKLADIKTAN SONRA ÇÖPE ATTIM"

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Hanım C., Mustafa D.'den başka kimseyle ilişkisinin olmadığını, daha önce de onun rızasıyla çocuk aldırdığını öne sürerek, "Bebek ölü doğdu ve korkup banyoda sakladıktan sonra çöpe attım. Özel çocuğum cezaevinde bulunduğum süre içinde ilaçlarını kullanamadı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanığın avukatı İlhan Ayrancı ise delillerin toplandığını, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmadığını belirterek müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi.