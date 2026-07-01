AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Ege Denizi'nde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.03'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 6,66 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın yayımladığı bilgilere göre sarsıntı, 1 Temmuz 2026 saat 15.03.05'te kaydedildi. Depremin derinliği 6,66 kilometre olarak ölçülürken, merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri İzmir'in Çeşme ilçesi ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki noktalar olarak açıklandı.

AFAD duyurdu: Ege Deniz'inde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Görsel: AFAD)

EGE DENİZİ'NDE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4,3 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre deprem, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 15.03.05'te kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü 35.98167 kuzey enlemi ile 23.16722 doğu boylamı olarak belirlenirken, depremin 6,66 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Deprem bölgesine en yakın yerleşim yerleri açıklandı. (Görsel: AFAD)

DEPREM BÖLGESİNE EN YAKIN 5 YERLEŞİM MERKEZİ

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre depremin merkez üssüne en yakın 5 yerleşim yeri şöyle sıralandı:

İl İlçe Yerleşim yeri Mesafe İzmir Çeşme Şehit Mehmet 373,69 km İzmir Çeşme Altınkum 375,86 km Muğla Bodrum Topan Ada 376,54 km İzmir Çeşme Ovacık 377,25 km Muğla Bodrum Yassı Ada 377,84 km

1 Temmuz son depremler listesi (Foto: AA)

1 TEMMUZ 2026 SON DEPREMLER TABLOSU