İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 83 yaşındaki Dinçer K., telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankadaki kiralık kasasında bulunan 1758 Cumhuriyet altınını kendi elleriyle teslim etti. Yaklaşık 72 milyon lira değerindeki 35 yıllık birikimini kaybeden Dinçer K., yaşadıklarını "Adeta beni hipnotize etmişlerdi" sözleriyle anlattı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dinçer K., telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Bankadaki kiralık kasasında bulunan 1758 Cumhuriyet altınını şüphelilere teslim eden yaşlı adam, yaklaşık 72 milyon liralık birikimini kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık iki ay süren çalışması sonucu olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği çalışmalarda şüphelilerin kullandıkları cep telefonları ile altınların teslim edildiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"BENİ YAKLAŞIK 50 KEZ ARADILAR"

Para ve sermaye piyasaları uzmanı olduğunu, uzun yıllar bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olduğunu söyleyen Dinçer K., dolandırıcıların kendisini defalarca aradığını anlattı.

Daha önce de benzer yöntemlerle birçok kez arandığını ancak bu kez inandığını belirten Dinçer K., şu ifadeleri kullandı:

"Son 10 yıl içinde yılda 10-15 kez dolandırıcılık için aranıyordum. Ben bunları anlayıp hep reddetmiştim. Ancak bu defa arayan kişiye inandım. Bana banka hesaplarımın kara para aklama işinde kullanıldığını söylediler ve kendilerine yardım etmemi istediler. Ben ülkemi seven biriyim. Onlara yardım etmeyi kabul ettim."

Şüphelilerin kendisini yaklaşık 50 kez aradığını ifade eden Dinçer K., onların yönlendirmesiyle bankadaki kiralık kasasından altınlarını aldığını söyledi.

ALTINLARI KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Dinçer K., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Onların telkinleri doğrultusunda bankaya giderek kiralık kasada bulunan altınları bir çantaya koydum. Bana Etiler Metro yakınlarındaki bir sokağa gitmemi söylediler. Yanıma gelen kişi telefonla 'Amirim şahısla birlikteyim, altınları alayım mı?' diye sordu. Karşı taraftan onay alınca göğsündeki çantayı açtı. Ben de altınları onun içine koydum. Hızla oradan uzaklaştı."

Şüpheliyi teşhis etmek için emniyete gelen Dinçer K., şunları kaydetti:

"Eşimle birlikte yıllardır biriktirdiğimiz her şeyi çaldılar. Adeta beni hipnotize etmişlerdi. Kiralık kasadan altınları aldım ve sokakta beni bekleyen kişiye kendi ellerimle teslim ettim."

"35 YILLIK BİRİKİMİM GİTTİ"

Eşiyle birlikte uzun yıllar bankalarda üst düzey yöneticilik yaptığını belirten Dinçer K., çalınan altınların yılların emeği olduğunu söyledi.

Dinçer K., "Ben aynı zamanda para ve sermaye piyasaları uzmanıyım. Eşimle birlikte 35 yıldır biriktirdiğimiz birikimlerdi. Hepsini çaldılar. Polislere şüphelileri yakaladıkları için teşekkür ediyorum. Herkesi daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum" dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan Mehmet U. (27), Hasan T. (32), İsmail A. (56), Fethi K. (35) ve Selahattin A. (39) hakkında savcılıktan ek gözetim izni alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.