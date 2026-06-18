Düğün altınları kabusu oldu, gerçeği kuyumcuda öğrendi: Utancından dükkandan kaçtı

"MÜŞTERİM TAM ANLAMIYLA ŞOK YAŞADI"

Yaşanan olayı anlatan kuyumcu Muhammed Özdemir, düğünde takılan altınların kontrolü sırasında ciddi sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

Özdemir, "Bugün dükkanımıza bir arkadaşımız düğününde takılan takıları getirdi. Kontroller sırasında altınların büyük bölümünün sorunlu olduğunu gördük. Özellikle çeyrek, yarım, Reşat ve tam altınlar ikinci baskı çıktı. Hatta bazı Reşat altınlarının ayarı 21'e kadar düşürülmüş. Getirdiği gram altınlarda da ciddi sıkıntılar tespit ettik. Müşterim tam anlamıyla şok yaşadı. Kamera karşısına davet ettim ancak utandığı için konuşmak istemedi ve dükkandan ayrıldı" dedi.