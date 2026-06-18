Düğün altınları kabusu oldu, gerçeği kuyumcuda öğrendi: Utancından dükkandan kaçtı
Kuyumcuda yapılan kontrolde düğününde takılan altınların büyük bölümünün düşük ayarlı ikinci baskı, iki gram altının ise sahte olduğunu öğrenen vatandaş, yaşadığı şokun ardından dükkanı terk etti.
Elazığ'da bir vatandaş, düğününde takılan altınları bozdurmak için kuyumcuya gitti. Kuyumcuda yapılan incelemede çeyrek, yarım, tam ve paketli gram altınların büyük bölümünün düşük ayarlı ikinci baskı olduğu, iki adet gram altının ise sahte çıktığı belirlendi.
Yaşadığı durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş, altınlarını bozduramayınca neye uğradığını şaşırdı.
"MÜŞTERİM TAM ANLAMIYLA ŞOK YAŞADI"
Yaşanan olayı anlatan kuyumcu Muhammed Özdemir, düğünde takılan altınların kontrolü sırasında ciddi sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.
Özdemir, "Bugün dükkanımıza bir arkadaşımız düğününde takılan takıları getirdi. Kontroller sırasında altınların büyük bölümünün sorunlu olduğunu gördük. Özellikle çeyrek, yarım, Reşat ve tam altınlar ikinci baskı çıktı. Hatta bazı Reşat altınlarının ayarı 21'e kadar düşürülmüş. Getirdiği gram altınlarda da ciddi sıkıntılar tespit ettik. Müşterim tam anlamıyla şok yaşadı. Kamera karşısına davet ettim ancak utandığı için konuşmak istemedi ve dükkandan ayrıldı" dedi.
"ÇEVRE İLLERDEN GELEN ALTINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"
Özdemir, sorunlu ürünleri analize gönderilmek üzere vatandaşa teslim edeceklerini belirterek vatandaşların çoğu zaman bu ürünleri farkında olmadan satın aldığını söyledi.
Elazığ Kuyumcular Odası yönetimi olarak denetimleri sıkı tuttuklarını belirten Özdemir, özellikle çevre illerden gelen tam ve Cumhuriyet altınlarında benzer sorunlarla sık karşılaştıklarını ifade etti.
Kendi iş yerlerinde kullandıkları analiz cihazı sayesinde birçok kez dolandırılmaktan kurtulduklarını belirten Özdemir, şüpheli durumlarda emniyet birimlerine bilgi verdiklerini kaydetti.
VATANDAŞLARA VE KUYUMCULARA UYARI
Meslektaşlarına iş yerlerinde mutlaka analiz cihazı bulundurmalarını tavsiye eden Özdemir, vatandaşların da düğün takılarını bozdurmadan önce güvendikleri kuyumcularda kontrol ettirmeleri gerektiğini söyledi.
Özdemir, sahte ve düşük ayarlı altınlara karşı hem esnafın hem de vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.