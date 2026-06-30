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Yeni nesil suç örgütlerine büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Yeni nesil suç örgütlerine büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 78’i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma kapsamında; yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Operasyonda şüphelilerden 78'i gözaltına alındı. Operasyon ayrıca çok sayıda suç aleti de ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun devam ettiği bildirildi.

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