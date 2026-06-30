İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 39 kişi gözaltında

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DEAŞ'A FİNANS SAĞLADIKLARI BELİRLENDİ

Çalışmalarda, örgüt yanlısı faaliyet yürüten "Taksici Muhammed (K)" kod adlı Orhan Küçük'ün örgüt yanlısı kişilere sözde liderlik yaparak kendilerine ait yasa dışı dernek ve mescitlerde ders ve sohbet düzenledikleri, müzahir kitleden fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları tespit edildi.

Bahse konu örgüt mensuplarının dini konular üzerine radikal söylemlerde bulundukları, yasa dışı mescide taban kazandırmak amacıyla davet ve tebliğ çalışması yürüttükleri anlaşılan çalışmalarda, devletin İslami hükümlere göre yönetilmediği, Allah'ın hükümlerinin uygulanmadığı ve yöneticilerin şirk içerisinde olduğu şeklinde söylemlerde bulundukları belirlendi.