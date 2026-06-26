İstanbul merkezli 10 ilde 'Karacellatlar' suç örgütüne operasyon: 87 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 10 ilde 'Karacellatlar' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 87 kişiden 34'ü yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Karacellatlar' suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında örgütün İstanbul'da Esenyurt, Beylikdüzü, Bağcılar, Küçükçekmece, Sarıyer, Eyüpsultan, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Fatih, Bahçelievler, Güngören ve Büyükçekmece ilçeleri başta olmak üzere Mersin, Tekirdağ ve Yalova'da faaliyet gösterdiği belirlenirken, cezaevinde bulunan V.A ile yurt dışında firari olan 'Yıldıray' lakaplı S.Ö. tarafından yönetildiği tespit edildi.

48 AYRI SUÇ EYLEMİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler kapsamında suç örgütünün başka suç örgütleriyle de temas kurduğu, eylemlerin karşılıklı mücadelelerden dolayı kaynaklandığı belirlendi. Örgütün ana gelir kaynaklarının ise 'Yağma' ve 'Uyuşturucu ticareti' olduğu 48 ayrı suç eylemi tespit edildi. Bu kapsamda örgütle irtibatta olduğu değerlendirilen 87 şüpheli hakkında İstanbul'un 14 ilçesi başta olmak üzere Muş, Malatya, Tekirdağ, İzmir, Elazığ, Bingöl, Van, Antalya ve Adana'da belirlenen adreslerde arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gözaltı talimatı verildi.

34 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 87 kişiden 34'ü yakalandı. Firari şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.