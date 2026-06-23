Bakan Uraloğlu: "Terörün yıktığı umutları yeniden inşa ediyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari il programı kapsamında AK Parti Hakkari İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Bakan Uraloğlu, “Dağları tünellerle, vadileri köprülerle aşarak, terörün yıktığı umutları da yeniden inşa ediyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari il programı kapsamında AK Parti Hakkari İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Uraloğlu, Çukurca'ya, Derecik'e, Şemdinli'ye ve Yüksekova'ya selamlarını gönderdi.

"BİZLER, FARKLILIKLARIMIZLA ZENGİN, BİRLİĞİMİZLE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'YİZ"

Hakkari'de yoğun bir programları olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Şehrimize gelir gelmez Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap Grubu Köprülerinin toplu açılış törenini gerçekleştirdik. Ardından Valiliğimizi ziyaret ederek sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. Esnaflarımızla hasbihal ettik. Sivil toplum kuruluşlarımızın taleplerini dinlemiş olduk. Şimdi de Partimizin İl Danışma Meclisi Toplantısı vesilesiyle sizlerle bir aradayız." dedi.

Uraloğlu, "Bizler, farklılıklarımızla zengin, birliğimizle güçlü bir Türkiye'yiz. Hepimiz bu vatanın asli evlatlarıyız. Dinimiz, dilimiz, mezhebimiz, ırkımız Rabbimizin lütfudur. Hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmesine, gönlünün kırılmasına rıza göstermeyiz. Biz bunu Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik." diye konuştu.

Geçmişte yaşanan acılar olduğunu söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Maalesef uzun yıllar terörün gölgesinde kalan Hakkari'nin; bu eşsiz doğanın ve güzel insanların potansiyeli zincire vuruldu. Gençlerimizin hayalleri çalındı. Yatırımın ve refahın önü kesilmeye çalışıldı. Neredeyse yarım asır boyunca Ülkemize 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela, tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Ancak bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Cumhur İtttifakı'nın girişimleriyle Terörsüz Türkiye diyerek bu kara defteri kapatıyoruz!"

"HAKKARİ'NİN DAĞLARINDA ARTIK TERÖR DEĞİL BARIŞ VE HUZUR KOL GEZİYOR"

Terörsüz Türkiye vizyonuyla yarım asırlık bir karanlığı bitirmek üzere tarihi bir eşikte olduklarını da dile getiren Uraloğlu, "Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Gabar Dağı'nda petrol çıkarıyoruz. Hakkari'nin dağlarında artık terör değil barış ve huzur kol geziyor." dedi.

"TERÖRÜN YIKTIĞI UMUTLARI YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"

Sat Dağları'nın zirvelerindeki Buzul gölleri ve 3.000 metrenin üzerindeki endemik bitki örtüsüyle Hakkâri'nin artık yerli ve yabancı doğaseverlerin, fotoğrafçıların ve dağcıların akınına uğradığını da anlatan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakkari, Cilo Festivali gibi etkinliklerle yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezine dönüştü. Bizler de işte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ulaşım yatırımlarıyla Hakkâri'ye erişimi daha da kolaylaştırıyor, bu eşsiz güzelliklerin ve bereketli toprakların tüm Türkiye'ye ve dünyaya daha güçlü bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Dağları tünellerle, vadileri köprülerle aşarak, terörün yıktığı umutları da yeniden inşa ediyoruz."

"YAPARSA AK PARTİ YAPAR"

"Yaparsa AK Parti yapar" sloganını da anımsatan Bakan Uraloğlu, "Bu, milletimiz tarafından ortaya çıkarılmış ve kabul görmüş çok gerçek bir değerimizdir. Sokakta kime gidersek gidelim; esasında düşüncesi, siyasi eğilimi ne olursa olsun sorduğumuzda yine aynı cevabı alıyoruz. "Yaparsa AK Parti yapar." Biz bunu yaptığımız hizmetlerle muhafaza ettik." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, 7 Haziran'da yapılan ara yerel seçimlerde de milletin bir kez daha AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güçlü desteğini gösterdiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"6 beldemizden 5 tanesini açık ara fark ile kazandık. Milletimiz, hizmet ve eser siyasetinden yana tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu gördük. Milletimizin AK Parti'ye güveni tamdır gerçeğini bir kez daha ispat ettiler. Bizler de bu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz demeden çalışmaya gayret edeceğiz."

"LAFA DEĞİL İCRAATE DEĞER VERİRİZ"



Uraloğlu, siyaset anlayışlarının "Önce İnsan, İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" düsturuna dayandığını vurguladı. Uraloğlu, "Biz; ideolojiye, kavgaya değil hizmete, ranta değil projeye, lafa değil icraate değer veririz. Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye; milletimizin refahını yükseltmeye ve ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri arasına taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Bu anlayışla, pazartesi günü Ankara Havalimanı'nı, dün ise İstanbul'da Halkalı-Arnavutköy kesimini tamamlayarak Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattı olan 69 kilometrelik dev projeyi milletin hizmetine sunduklarını belirten Uraloğlu, "Bu hat İstanbul'un trafiğine katkı sağlayan, vatandaşın konforunu artıran dev bir eser olarak hizmet ediyor." dedi.

"TERÖRÜN BİTTİĞİ BİR HAKKARİ, TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATMAKTADIR"

Hakkari'ye Türkiye Yüzyılı vizyonun en güzel örneklerinden birini yaşattıklarını da söyleyen Uraloğlu, "Terörün bittiği, turizmin yükseldiği, yatırımların arttığı bir Hakkari, Türkiye'nin gücüne güç katmaktadır. Şehrimizin turizmdeki yükselişi, güçlü bir ulaşım altyapısıyla da taçlanmıştır." şeklinde konuştu.

HAKKARİ'YE 73 MİLYAR LİRALIK ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME YATIRIMI

Son 24 yılda Hakkâri'nin ulaşım ve haberleşme altyapısı için 73 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Bugün de devam eden yatırımlarımızın tutarının 45 milyar lira olduğunu belirtmek isterim. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yokken bugün belediyelerimizin, Valiliğimizin yaptığı hariç 190 km BSK kaplamalı yol ile hemşerilerimize konforlu ulaşım imkanı sunduk." diye konuştu.

Gün içerisinde Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap Grubu Köprüleri ve Erziki Köprüsünün açılışlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Bu projelerle Yüksekova'da transit trafiği rahatlattık, seyahat süresini önemli ölçüde kısalttık, can ve mal güvenliğini tesis ettik. Zap üzerindeki köprüleri depreme dayanıklı modern hale getirdik. Böylece hem ticaretin hem turizmin hem de günlük hayatın akışını hızlandırdık." dedi.

2015 yılında Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nı da hizmete açtıklarını ifade eden Uraloğlu, yenileme çalışmalarını da devam ettirdiklerini kaydetti. Uraloğlu, 2025 yılında Hakkari'deki havalimanına 172 bin üstünde yolculuk olduğunu söyledi.