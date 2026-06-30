CANLI YAYIN

Sahte altın çetesine ağır darbe! 10 ilde düğmeye basıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sahte altın çetesine ağır darbe! 10 ilde düğmeye basıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezli olarak vatandaşlarımızın emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı bu sabah kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

BAKAN GÜRLEK DUYURDU: 10 İLDE 71 ŞÜPHELİYE SAHTE ALTIN OPERASYONU DÜZENLENDİ

71 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

"Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını, olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak hem devletimizi zarara uğratan hem de vatandaşlarımızı dolandıran yapılara karşı harekete geçilmiştir. 'Parada sahtecilik', 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir."

Operasyonda çok sayıda sahte altın ele geçirildi.Operasyonda çok sayıda sahte altın ele geçirildi.

"Şu ana kadar yapılan aramalarda; suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir.
Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek; vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekârların eline bırakmayacak; kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşımızın güvenini koruyacağız."

10 ilde 71 şüpheli gözaltına alınırken, sahte altınlara da el konuldu.10 ilde 71 şüpheli gözaltına alınırken, sahte altınlara da el konuldu.

"MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

"Bu soruşturmayı gizlilik ve titizlikle koordine eden Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve soruşturma sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum."

SAHTE ALTIN ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI YAPANLARA OPERASYON


"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek; adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir."

Operasyonda silah ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.Operasyonda silah ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.

Sokak çetelerine topyekûn darbe!Sokak çetelerine topyekûn darbe! SOKAK ÇETELERİNE TOPYEKÛN DARBE!
Can Dalton için iade talebiCan Dalton için iade talebi CAN DALTON İÇİN İADE TALEBİ
2 kayıp dosyasında yeni deliller bulundu2 kayıp dosyasında yeni deliller bulundu 2 KAYIP DOSYASINDA YENİ DELİLLER BULUNDU

Önceki haber
Bursa'da borç kavgası kanlı bitti! Borcunu ödeyeceğini söyledi, karnından bıçakladı
Bursa'da borç kavgası kanlı bitti! Borcunu ödeyeceğini söyledi, karnından bıçakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 39 kişi gözaltında
Sonraki haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 39 kişi gözaltında
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın