CHP'li Gökhan Günaydın görevine iade edildi
Ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasındaki gerilim sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından disipline sevk edilen CHP'li Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın'ın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine yeniden iade edildiği açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara Bölge Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesindeki arınma gerilimi sürerken yeni gelişme yaşandı.
GÖREVE İADE
Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından disipline sevk edilen CHP'li Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın'ın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine yeniden iade edildiği açıklandı.
"CHP GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNE DÖNMÜŞ OLDU"
Parti içindeki disiplin kararlarına dair son durumu aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Eylül ayı itibarıyla takvimin de açıklanması bekleniyor. Yani mahalle kongreleri, ilçe ve il kongreleri ne zaman yapılacak ve yargı süreci tamamlandıktan sonra da CHP'de bir olağan kurultay gerçekleştirilecek. Genel Merkez şunu söylüyor: Eğer Özgür Özel ve arkadaşları kendilerine güveniyorlarsa 'buyurun gelin olağan kurultayda yarışalım' diyorlar." sözleriyle yönetimin meydan okuduğunu belirtti. Yeşiltaş son olarak, "Tedbir kararı nedeniyle Gökhan Günaydın grup başkanvekilliği görevinden uzaklaştırılmıştı, görevi düşmüştü. Nihayetinde tedbir kararına itiraz etmişti ve bu itiraz YDK tarafından kabul edildi. Tedbirin kalkmasıyla birlikte Gökhan Günaydın yeniden CHP Grup Başkanvekilliği görevine dönmüş oldu." diyerek gelişmeleri özetledi.
TEDBİR KARARI KALDIRILMIŞTI
Öte yandan 18 Haziran 2026 tarihinde CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırılmıştı.
YDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ
Öte yandan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıklamıştı.