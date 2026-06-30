CHP'li Gökhan Günaydın görevine iade edildi

Günaydın görevine iade edildi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

GÖREVE İADE

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından disipline sevk edilen CHP'li Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın'ın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine yeniden iade edildiği açıklandı.

"CHP GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNE DÖNMÜŞ OLDU"

Parti içindeki disiplin kararlarına dair son durumu aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Eylül ayı itibarıyla takvimin de açıklanması bekleniyor. Yani mahalle kongreleri, ilçe ve il kongreleri ne zaman yapılacak ve yargı süreci tamamlandıktan sonra da CHP'de bir olağan kurultay gerçekleştirilecek. Genel Merkez şunu söylüyor: Eğer Özgür Özel ve arkadaşları kendilerine güveniyorlarsa 'buyurun gelin olağan kurultayda yarışalım' diyorlar." sözleriyle yönetimin meydan okuduğunu belirtti. Yeşiltaş son olarak, "Tedbir kararı nedeniyle Gökhan Günaydın grup başkanvekilliği görevinden uzaklaştırılmıştı, görevi düşmüştü. Nihayetinde tedbir kararına itiraz etmişti ve bu itiraz YDK tarafından kabul edildi. Tedbirin kalkmasıyla birlikte Gökhan Günaydın yeniden CHP Grup Başkanvekilliği görevine dönmüş oldu." diyerek gelişmeleri özetledi.

TEDBİR KARARI KALDIRILMIŞTI

Öte yandan 18 Haziran 2026 tarihinde CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırılmıştı.