Aydın'da bin 10 muhtar ve aza AK Parti'ye katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, burada yaptığı konuşmada, "Hizmet odaklı, insan merkezli bir yönetim anlayışı ile Aydın'a hep beraber geleceği hazırlıyoruz. Yaşadığımız mahallenin, kentin refahı ve kalkınması için her zaman muhtarlarımızla iş birliği içinde olduk, bundan sonra da iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Sizler bana çok destek verdiniz, hakkınızı helal edin. Bundan sonra hep beraber tüm gücümüzle daha fazla çalışacağız. İki katı çalışacağız. Ankara'nın gücü, Aydın'ın enerjisi birleşti, hizmette sınır yok bundan sonra. Bugün burada 391 muhtarımız ve 619 azamızla birlikte toplam 1010 muhtar ve azamız partimize katıldı. Ama hiçbir zaman, hiçbir ayrım yapmadık. Hizmette hep adil olduk, bundan sonra da adil olacağız" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Daha adil bir dünya mümkündür ve dünya beşten büyüktür" diyen, dünya çapında en büyük devrimci parti olduklarını belirtti.

391 MUHTAR VE 619 AZA AK PARTİ'YE KATILDI

Demir, partisinin her zaman "ülke ve millet" diyen, halkın geleceğini her şeyin önünde tutanların partisi olduğunu belirterek, "AK Parti yasaklarla, yolsuzluklarla, yoksulluklarla mücadele eden, bizzat milletin kurduğu partidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Ağustos'ta dile getirdiği gibi 'bu partiyi millet kurdu. Biz ancak tabelasını astık.' diyenlerin partisidir." ifadelerini kullandı.