CHP'li Veli Ağbaba'nın 10 yıllık şoförünün ifadesi ahaber.com.tr'de! Mavi poşette 100 bin dolarlık sevkiyat ıphone ve hediye viskiler
CHP'nin 38. şaibeli Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma sürerken yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 10 yıllık şoförü Gökhan Cumalı'nın savcılığa verdiği ifadeye ahaber.com.tr ulaştı. Bu kapsamda CHP'de siyaset ve belediyeler ekseninde gelişen karanlık para trafiğine dair yeni detaylar bir bir ifşa oldu. Mavi poşette 100 bin dolarlık sevkiyatın nereden geldiği ve kime teslim edildiği sorular da yanıt buldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma sürerken yeni skandallar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
CHP'Lİ VELİ AĞBABA'NIN ŞOFÖRÜNÜN İFADESİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 10 yıllık şoförü Gökhan Cumalı'nın savcılığa verdiği ifadeye ahaber.com.tr ulaştı. Bu kapsamda CHP'de siyaset ve belediyeler ekseninde gelişen karanlık para trafiğine dair yeni detaylar bir bir ifşa oldu.
İBB kadrosunda bulunmasına ve maaş almasına rağmen Özel ve Ağbaba ailelerine hizmet eden Cumalı, Ataşehir Belediyesi'nden paravan şirketle alınan ihaleleri, kargo poşetlerinde taşınan on binlerce doları, lüks viski ve telefon hediyeleri ile "mesajları sil" talimatını tüm detaylarıyla anlattı.
CUMALI, İBB KADROSUYLA AĞBABA'YA VE ÖZEL'İN AİLESİNE HİZMET ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nda dün ek ifade verdiği öğrenilen Gökhan Cumalı'nın beyanlarında dikkat çeken ilk detay, resmi çalışma kaydı ile fiili görevi arasındaki usulsüzlük oldu. İfadeye göre Cumalıu, resmi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy Garajı'nda kadrolu şoför olarak görünüyor.
Buna rağmen Cumalı, yaklaşık 10 yıldır CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın özel şoförlüğünü yapıyor. Cumalı, geçmişte İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in makam şoförlüğünü ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in şoförlüğünü de (kurultay döneminde Ankara ve Manisa seyahatleri dâhil) yaptığını itiraf etti.