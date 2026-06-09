ŞÖFÖR CUMALI'NIN ÜZERİNE KURULAN PARAVAN ŞİRKETLE ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İHALE ALINDI

Şüpheli Gökhan Cumalı ifadesinde, belediye ihalelerinin nasıl yönlendirildiğine dair çarpıcı bir itiraf da yer alıyor. Cumalı'nın beyanına göre Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığı ile bilinen iş insanı Turgut Koç, 2015 yılında belediyelerden ihale alıp para kazanmak amacıyla Cumalı adına paravan bir şirket kurdu.





Cumalı, bu şirket üzerinden Ataşehir Belediyesi'nden ihale alındığını belirtirken, bu şirketi 2016 yılında tekrar Turgut Koç'a devrettiğini ve Koç'un evvelce Cumalı üzerine kurulmuş olan şirket üzerinden belediyelerden ihale almaya devam ettiğini söyledi.

MAVİ POŞETTE 100 BİN DOLARLIK SEVKİYAT NEREDEN GELDİĞİ KİME TESLİM EDİLDİ?

Cumalı'nın ifadesinde dikkat çeken bir başka bölüm 4 Mart 2024 tarihli WhatsApp yazışmalarına konu olan dolar cinsinden para sevkiyatıyla ilgili oldu. Cumalı, Veli Ağbaba'nın talimatıyla Bostancı'da yol üzerinden "uzun boylu, esmer, kirli sakallı" kimliği belirsiz bir şahıstan mavi bir yurt içi kargo poşeti teslim alındığını beyan etti.



İfadeye göre poşetin Maslak'taki Mördak Stüdyoları'na teslim edildiği belirtilirken yazışmalarda paketin "100.000 Dolar" olarak gönderildiği ancak içinden 94.800 Dolar çıkması da konu oldu. Cumalı, aradaki 5.200 dolarlık eksiğin kendisiyle ilgisi olmadığını, kargo poşetini hiç açmadığını söyledi.

Cumalı ifadesinde ayrıca, 16 Ocak 2024'te Ağbaba'nın kendisine "Para nerede?" diye mesaj attığını, sonrasındaki sesli görüşmenin içeriğini ise hatırlamadığını iddia etti.