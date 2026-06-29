Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan Milli Lideri'ne doğum günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Berdimuhamedov’u Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi ve COP31 İklim Zirvesi’ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.