Kars merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen "Sahte İş" operasyonunda, internet siteleri ile sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün ilanları ve "evde paketleme işi" vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Soruşturmada 54 kişinin mağdur edildiği ve milyonlarca lira zararın oluştuğu belirlendi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden organize şekilde dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü.

SAHTE İLANLARLA VATANDAŞLARI HEDEF ALDILAR

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin internet sitelerinde sahte ürün ilanları yayımladığı, Facebook, Instagram ve TikTok üzerinden ise "Evde paketleme iş imkanı" adı altında ilanlar paylaşarak vatandaşlardan para topladığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin banka hesaplarını kullandırarak dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği de tespit edildi.