Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Bursa'daki hayvancılık işletmesinin iddialarına yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bursa'da faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesi sahibinin "bakanlık personelinin baskın yaptığı ve bir hayvanın ezilerek ölümüne neden olduğu" yönündeki iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıklayarak, kamuoyunu yanıltan işletme sahibi hakkında hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bursa'da faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesinin sahibi tarafından ortaya atılan iddialara ilişkin resmi bir kamuoyu duyurusu yayımladı. İşletme sahibinin, "Bakanlığımızın işletmeye 14 kişi ile baskın yaptığı, işletme sahibine bu şekilde baskı yapıldığı, bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu" şeklindeki iddialarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hastalıktan ari işletmelerin sertifikalandırılması, devam testlerinin takibi, hayvan hareketlerinin kontrolü ve bu statünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik idari süreçlerin, Hayvancılık Genel Müdürlüğü uhdesinde kararlılıkla yürütüldüğü vurguladı. Ülke genelinde denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilirken, bu yıl içinde şu ana kadar 35 ilde 88 arî işletmede söz konusu denetimlerin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

DENETİMLER İL GENELİNDEKİ TÜM ARİ İŞLETMELERİ KAPSIYOR

Bursa'da yürütülen denetim ve kontrol çalışmalarının, iddia sahibinin öne sürdüğü gibi tek bir işletmeye yönelik özel bir uygulama olmadığının altı çizildi. Söz konusu çalışmaların il genelindeki hastalıktan ari tüm işletmeleri kapsadığı ve bu doğrultuda Bursa'da 31 arî işletmede denetim faaliyetinin gerçekleştirildiği açıklandı.

"HAYVAN KAYBI İŞLETME PERSONELİNİN HATASINDAN KAYNAKLANDI"

İşletmelerde yürütülen tüm çalışmalarda hayvanların güvenli şekilde kontrol altında tutulması ve zapturaptının sağlanması sorumluluğunun tamamen işletme sahiplerine ait olduğu hatırlatılan açıklamada, denetim esnasındaki hayvan ölümüne ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu işletmedeki hayvan kaybı, işletme personelinin hatasından kaynaklı olup, Bakanlığımız personelinin olayda hiçbir şekilde ihmali veya kusuru bulunmamaktadır. Denetim ve kontrol faaliyetleri sırasında görevli personelimiz ise tüm biyogüvenlik tedbirlerine ve işletmelerin kendi işleyişleri kapsamında uyguladığı kurallara titizlikle riayet etmektedir."

SİYASİ ÇARPITMALARA KARŞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Açıklamanın son bölümünde, iddiaların arkasında siyasi maksatlar bulunduğuna dikkat çekilerek, "Buna rağmen, tamamen siyasi düşüncelerle, gerçekleri saptırıp kamuoyunu yanıltan işletme sahibi hakkında hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu ifade ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

İŞTE BAKANLIKTAN YAPILAN KAMUOYU DUYURUSU

"Bursa'da faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesinin sahibi tarafından ortaya atılan "Bakanlığımızın işletmeye 14 kişi ile baskın yaptığı, işletme sahibine bu şekilde baskı yapıldığı, bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu" şeklindeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Hastalıktan ari işletmelerin sertifikalandırılması, devam testlerinin takibi, hayvan hareketlerinin kontrolü ve bu statünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik idari süreçler, Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olup, ülke genelinde denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda bu yıl içinde şu ana kadar 35 ilde 88 arî işletmede, söz konusu faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Bursa'da yürütülen denetim ve kontrol çalışmaları da; söz konusu işletme sahibinin mesnetsiz iddialarındaki gibi tek bir işletmeye yönelik olmayıp, il genelindeki hastalıktan ari işletmeleri kapsamaktadır. Bursa'da da 31 arî işletmede bu çalışma yapılmıştır.

İşletmelerde yürütülen tüm çalışmalarda hayvanların güvenli şekilde kontrol altında tutulması ve zapturaptının sağlanması işletme sahiplerinin sorumluluğundadır. Denetim ve kontrol faaliyetleri sırasında görevli personelimiz ise tüm biyogüvenlik tedbirlerine ve işletmelerin kendi işleyişleri kapsamında uyguladığı kurallara titizlikle riayet etmektedir.

Söz konusu işletmedeki hayvan kaybı, işletme personelinin hatasından kaynaklı olup, Bakanlığımız personelinin olayda hiç bir şekilde ihmali veya kusuru bulunmamaktadır.

Buna rağmen, tamamen siyasi düşüncelerle, gerçekleri saptırıp kamuoyunu yanıltan işletme sahibi hakkında hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu ifade ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."