Sağlık teknolojisinde gurur günü! Yerli kalp akciğer makinesi "LIFELINE HLM" ilk ameliyatından başarıyla çıktı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatıyla, ASELSAN tarafından geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi "LIFELINE HLM" ilk kez bir hastada kullanıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilen Bülent Yeniay'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Bakan Memişoğlu, "Bugün bizim gurur günümüz. Türk sağlık sanayisinde dönüm noktalarından biri. Hekimlerimiz, ASELSAN'ımızın ürettiği yerli kalp akciğer makinemizle Bilkent Şehir Hastanesinde ameliyat gerçekleştirdiler ve bugün de hastamızı ziyarete geldik." dedi.

Bakan Memişoğlu, ameliyatında yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez kullanılan hastayı ziyaret etti

"TAM BAĞIMSIZLIK" VURGUSU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeliyle Türkiye Yüzyılını yaşatmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Ben huzurunuzda başhekimimizden, Ümit Kervan hocamızdan ASELSAN'ımıza kadar, bütün mühendis arkadaşlara, ekibe toplumum ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, "Biz bir araya geldiğimizde, birlikte hareket ettiğimizde, gücümüzü birleştirdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey olmadığına inanıyoruz. Allah'ın yardımıyla bu ülke sağlıkta dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden biri olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buna çalışıyoruz." diye konuştu.

Kalp ameliyatlarının bugün ülkemizin dört bir yanında yapılabildiğine dikkati çeken Bakan Memişoğlu, "Ama toplumun bu hastalığı yaşamadan önce sağlıklı kalmak için çaba harcaması lazım. Onun için de ne yapması lazım? Sigara-tütün alışkanlıklarından, hareketsizlikten ve kilodan uzak durması lazım. Hareketli olması lazım. Onun için biz insanlardan özellikle -Koruyan Sağlık kapsamında- hareket etmelerini, beslenmelerine dikkat etmelerini ve kendi sağlıklarına zarar verecek tütün gibi bağımlılıklardan, internet bağımlılığından uzak kalmalarını istiyoruz. Biz insanlarımızı seviyoruz. Onların sağlıklı kalmasını istiyoruz." dedi.