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Sağlık teknolojisinde gurur günü! Yerli kalp akciğer makinesi "LIFELINE HLM" ilk ameliyatından başarıyla çıktı

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Sağlık teknolojisinde gurur günü! Yerli kalp akciğer makinesi "LIFELINE HLM" ilk ameliyatından başarıyla çıktı

Türkiye, sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak dev bir adım daha attı. ASELSAN ve TÜSEB iş birliğiyle geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi "LIFELINE HLM" ilk kez bir hastada kullanıldı. Ameliyatın ardından hastayı ziyaret eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bugün bizim gurur günümüz, Türk sağlık sanayisinde bir dönüm noktasıdır" dedi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatıyla, ASELSAN tarafından geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi "LIFELINE HLM" ilk kez bir hastada kullanıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilen Bülent Yeniay'ı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal MemişoğluSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

"BUGÜN BİZİM GURUR GÜNÜMÜZ"

Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Bakan Memişoğlu, "Bugün bizim gurur günümüz. Türk sağlık sanayisinde dönüm noktalarından biri. Hekimlerimiz, ASELSAN'ımızın ürettiği yerli kalp akciğer makinemizle Bilkent Şehir Hastanesinde ameliyat gerçekleştirdiler ve bugün de hastamızı ziyarete geldik." dedi.

Bakan Memişoğlu, ameliyatında yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez kullanılan hastayı ziyaret ettiBakan Memişoğlu, ameliyatında yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez kullanılan hastayı ziyaret etti

"TAM BAĞIMSIZLIK" VURGUSU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeliyle Türkiye Yüzyılını yaşatmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Ben huzurunuzda başhekimimizden, Ümit Kervan hocamızdan ASELSAN'ımıza kadar, bütün mühendis arkadaşlara, ekibe toplumum ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, "Biz bir araya geldiğimizde, birlikte hareket ettiğimizde, gücümüzü birleştirdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey olmadığına inanıyoruz. Allah'ın yardımıyla bu ülke sağlıkta dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden biri olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buna çalışıyoruz." diye konuştu.

Sağlık teknolojisinde gurur günü! Yerli kalp akciğer makinesi "LIFELINE HLM" ilk ameliyatından başarıyla çıktı - 1

Kalp ameliyatlarının bugün ülkemizin dört bir yanında yapılabildiğine dikkati çeken Bakan Memişoğlu, "Ama toplumun bu hastalığı yaşamadan önce sağlıklı kalmak için çaba harcaması lazım. Onun için de ne yapması lazım? Sigara-tütün alışkanlıklarından, hareketsizlikten ve kilodan uzak durması lazım. Hareketli olması lazım. Onun için biz insanlardan özellikle -Koruyan Sağlık kapsamında- hareket etmelerini, beslenmelerine dikkat etmelerini ve kendi sağlıklarına zarar verecek tütün gibi bağımlılıklardan, internet bağımlılığından uzak kalmalarını istiyoruz. Biz insanlarımızı seviyoruz. Onların sağlıklı kalmasını istiyoruz." dedi.

Sağlık teknolojisinde gurur günü! Yerli kalp akciğer makinesi "LIFELINE HLM" ilk ameliyatından başarıyla çıktı - 2

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ve tıp tarihine altın harflerle yazılan o büyük operasyonun hemen ardından resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihî bir ana şahitlik ediyoruz! Bakanlığımız ve ASELSAN iş birliğiyle, tamamen yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz Türkiye'nin ilk yerli kalp-akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Bu tarihî operasyonun ardından hastamızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonumuzla Türkiye Yüzyılı'nı sağlıkta teknolojinin zirvesine taşımaya kararlıyız. Bu büyük gurur tablosunun mimarı olan, gece gündüz demeden çalışan mühendislerimize, fedakârca görev yapan hekimlerimize ve tüm sağlık ordumuza şükranlarımı sunuyorum. İlk yerli üretim cihazımızla sağlığına kavuşan değerli hastamıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum."

Yerli kalp-akciğer makinesi ʺLIFELINE HLMʺYerli kalp-akciğer makinesi ʺLIFELINE HLMʺ

MÜHENDİSLİK VE TIP DÜNYASININ ORTAK BAŞARISI

İnovasyon ödüllü yerli kalp akciğer makinesi LIFELINE HLM, ilk kez Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı.

ASELSAN tarafından geliştirilen, hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları ise Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yapılan yerli kalp akciğer makinesi, operasyon süresince sergilediği yüksek performansla sağlık teknolojilerinde önemli bir eşiğin geride bırakılmasını sağladı.

Yerli kalp-akciğer makinesi ʺLIFELINE HLMʺYerli kalp-akciğer makinesi ʺLIFELINE HLMʺ

Yenilikçi mühendislik yaklaşımıyla geliştirilen bu ileri düzey yerli kalp akciğer makinesi, ameliyat boyunca hastanın dolaşım ve oksijenasyon fonksiyonlarını güvenli ve kesintisiz şekilde üstlenerek cerrahi ekibe yüksek hassasiyetli destek sundu. Operasyonun başarıyla tamamlanması, cihazın klinik güvenilirliği ve etkinliği açısından güçlü bir referans oluşturdu.

Önümüzdeki dönemde farklı hastanelerde de yaygınlaştırılması planlanan yerli kalp akciğer makinesi LIFELINE HLM'nin Türkiye'nin "sağlıkta tam bağımsızlık" hedefine önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Yerli kalp-akciğer makinesi ʺLIFELINE HLMʺYerli kalp-akciğer makinesi ʺLIFELINE HLMʺ

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