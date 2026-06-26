İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 14 otomobil ele geçirildi

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasar almış ve trafiğe çıkmayacak araçların kimliklerini çalıntı veya kaçak yollarla ülkeye girmiş araçlarla değiştirme yoluyla satışı yapılan 14 otomobil ve 6 otomobil motoruna el kondu, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.