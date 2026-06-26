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Başkan Erdoğan’dan Özel Güvenlik Günü mesajı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan’dan Özel Güvenlik Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran tarihleri arasında kutlanan Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, toplum güvenliğinin önemli bir parçası olan özel güvenlik görevlilerini tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutladı.

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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