Başkan Erdoğan’dan Özel Güvenlik Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran tarihleri arasında kutlanan Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, toplum güvenliğinin önemli bir parçası olan özel güvenlik görevlilerini tebrik etti.