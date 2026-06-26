Sayıştay Başkanlığına Metin Yener’in seçilmesi Resmi Gazete’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığına Metin Yener'in yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığına Metin Yener'in yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yener'in, Sayıştay Başkanı seçilmesine ilişkin TBMM Kararı'nda, "3 Aralık 2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 13 ve 16'ncı maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 24 Haziran 2026 tarihli 106'ncı birleşiminde yapılan seçim sonucunda Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçilmiştir." ifadesi yer aldı.