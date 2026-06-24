Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci durağı Bursa olacak

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BURSA'NIN GASTRONOMİ MİRASI LEZZET NOKTALARINDA KEŞFEDİLECEK

Bursa, Kültür Yolu Festivali boyunca yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, köklü mutfak kültürüyle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında oluşturulan Lezzet Noktası seçkisinde yer alan 45'ten fazla restoran, kafe ve yerel işletme, Bursa'nın zengin mutfak kültürünü ve köklü gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Bursa Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programında, ev sahibi Şef Gürkan Kaya'nın yanı sıra Şef ve Araştırmacı Vedat Başaran, Şef Serkan Aksoy ve Şef Tahir Korkmaz da konuk şef olarak yer alacak.



Osmanlı saray mutfağından Balkan göçmenlerinin yemek kültürüne, verimli tarım topraklarından geleneksel üretim alışkanlıklarına uzanan köklü bir gastronomi mirasına sahip Bursa'da; dünyaca ünlü İskender kebabı, pideli köfte, İnegöl köfte, cantık, tahinli pide, süt helvası, kestane şekeri, Kemalpaşa tatlısı, Mihaliç peyniri ve Bursa siyah inciri gibi kente özgü lezzetler festival boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.