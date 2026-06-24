Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci durağı Bursa olacak
Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa, 27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında üçüncü kez kültür, sanat ve gastronominin buluşma noktası olacak. Dokuz gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak şehir, tarihi mirasını sanatla, köklü mutfak kültürünü ise Lezzet Noktaları seçkisiyle ziyaretçilerle buluşturacak. Konserlerden sergilere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival programı, Bursa’yı yazın en renkli kültür-sanat destinasyonlarından biri haline getirecek.
Türkiye'nin kültür, tarih ve medeniyet hafızasında önemli bir yere sahip olan Bursa; köklü geçmişi, zengin kültürel mirası, güçlü sanat geleneği, doğal güzellikleri ve özgün gastronomisiyle festival boyunca ziyaretçilerine kültür ve sanatla iç içe bir deneyim sunacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın kültür ve medeniyet tarihindeki özel konumuna dikkat çekerek, şehrin Osmanlı'nın ilk başkenti olmasının yanı sıra hanları, çarşıları, külliyeleri, yaşayan zanaatları, köklü mutfak kültürü ve güçlü sanat birikimiyle Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.
Festival kapsamında Bursa'nın tarihi mirasının, sanat hayatının, müziğinin, gastronomisinin ve geleneksel değerlerinin yüzlerce etkinlikle vatandaşlarla buluşturulacağını belirten Ersoy, "Bursa'nın geçmişten bugüne taşıdığı kültürel birikimi farklı sanat disiplinleriyle yeniden yorumlayacak, şehrin her köşesinde kültür ve sanatın heyecanını yaşatacağız." dedi.
Bakan Ersoy, festivalin Bursa'nın kültürel mirasını görünür kılarken şehrin gastronomi değerlerini de ön plana çıkaracağını ifade ederek, festival kapsamında oluşturulan Lezzet Noktaları seçkisiyle İskender kebabından cantığa, süt helvasından kestane şekerine uzanan zengin mutfak kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılacağını kaydetti.
Bursa, festival boyunca sergilerden konserlere, sahne sanatlarından atölyelere, gastronomi etkinliklerinden geleneksel el sanatlarına uzanan geniş programıyla ziyaretçilerini kültür, sanat ve lezzet dolu bir yolculuğa davet edecek.
KONSERLER VE TİYATRO GÖSTERİSİ FESTİVALİN COŞKUSUNU ZİRVEYE TAŞIYACAK
Bursa'da festival akşamları FSM Hastane Alanı'nda düzenlenecek konserlerle şenlenecek. Festival kapsamında Demet Akalın, Ceza, Derya Uluğ, Serkan Kaya, Levent Yüksel, Ebru Yaşar, Gökhan Türkmen, Murat Boz ve Sinan Akçıl Samsun'da sahne alarak festival akşamlarında müzik şöleni yaşatacak.
Popüler dinletilerin yanı sıra "Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı" ve "Yeşilçam Şarkıları" gibi özel konser programları ve Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatro'sunda sahnelenecek olan "Çınarın Gölgesinde" tiyatro oyunu festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.