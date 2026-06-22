Tarihi Sirkeci Garı Yaşayan Kültür Adası’na dönüşecek! Bakan Ersoy ilk kez paylaştı

İstanbul'un tarihi yarımadasında şehrin hafızasını taşıyan en önemli yapılardan biri olan Sirkeci Garı, yürütülen çalışmalarla yeniden şehrin kültür ve yaşam rotalarından biri olmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sirkeci Garı'nda yürütülen restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek tarihi gar sahasında yürütülen çalışmaların ayrıntılarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Sirkeci Garı'nın Anadolu'dan gelenler için Avrupa'ya ve Rumeli'ye açılan en önemli geçiş noktalarından biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, savaş dönemlerinde göç hareketleri ve asker sevkiyatlarının da bu bölgeden gerçekleştirildiğini söyledi. Batıdan doğuya gelen yabancıların ilk uğrak noktalarından birinin de Sirkeci olduğunu ifade eden Ersoy, "Hem bir taşıma-ulaşım aksı olarak hem de şehrin hafızası olarak değerlendirdiğimiz zaman çok farklı fonksiyonları olan çok farklı anıları olan bir yer." dedi.

ÖZGÜN İŞÇİLİĞİ KORUNARAK YENİDEN İHYA EDİLİYOR

Sirkeci Garı'nın yoğun işçilikli ve çok özel bir yapı olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi. Ersoy, "Sirkeci de de ana gar binası çok narin bir bina baktığınız zaman. İşçiliğin de çok yoğun olduğu bir bina. O işçiliklerle tekrar eskisine uygun bir şekilde ihya ediliyor." ifadelerini kullandı.