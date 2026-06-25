Seçil Erzan davasında Fatih Terim dosyası için görevsizlik kararı

Seçil Erzan’ın “yüksek kârlı gizli fon” davasında Fatih Terim’e ilişkin dosyada dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme, İstinaf kararını dikkate alarak eylemlerin bankacılık faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi. Dosya, zimmet suçunun oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi için İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu kişileri dolandırmaktan 102 yıl 2 ay hapis cezası alan Seçil Erzan'ın davası İstinaf tarafından bozulmuştu. Dosyaların uzlaştırmaya gönderilmesine yargılamanın ise 11 Eylül günü başlanmasına karar veren mahkeme, Seçil Erzan ve bankacı Rüya Sağır'ın Fatih Terim'e yönelik eylemleri ile ilgili dosyanın ise ayrılmasına karar verilmişti.

BANKACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim'e yönelik eylemler nedeniyle Seçil Erzan ve Rüya Sağır hakkında yürütülen yargılamada görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını da dikkate alarak, isnat edilen fiillerin bankacılık faaliyeti çerçevesinde işlendiği değerlendirmesinde bulundu.

'ZİMMET SUÇU' İHTİMALİ

Kararda, zimmet suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu suç yönünden delilleri değerlendirme ve yargılama görevinin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararıyla ihtisas mahkemesi olarak belirlenen İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu ifade edildi.