Tarım Bakanlığı ifşa etti: Kıymada kanatlı eti, sucukta sakatat çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 25 Haziran 2026 tarihli denetim sonuçlarında süt ve et ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler tespit edildi. Bazı kıyma, sucuk, köfte ve krema ürünlerinde beyan edilen içerikle uyuşmayan maddeler belirlenirken, uygunsuz bulunan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Açıklanan denetim sonuçlarına göre bazı et ve süt ürünlerinde tüketiciye bildirilmeyen içerikler tespit edildi. Listede dana kıymada kanatlı eti ve taşlık, sucukta dil, köfte harcında baş eti, kremada ise bitkisel yağ bulunması dikkat çekti.
KREMADA SÜT YAĞI YERİNE BİTKİSEL YAĞ ÇIKTI
Burdur'da üretilen Köy Park marka tam yağlı kremada bitkisel yağ tespit edildi. Denetim sonucu ürünün içeriğinin beyan edilen özellikleri taşımadığı belirlendi.
YÜZDE 100 PİLİÇ ETİ DENİLEN KÖFTEDE FARKLI İÇERİK BULUNDU
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alınan numunelerde, yüzde 100 piliç eti olduğu belirtilen köfte ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
SUCUKTA SAKATAT, KIYMADA KANATLI ETİ VE TAŞLIK
Ankara Polatlı'da üretilen Kabasakal Harika Sucukları markalı dana sucuk ürününde sakatat (dil) bulunduğu açıklandı. İstanbul Bağcılar'da satışa sunulan dana kıyma ürününde hem kanatlı eti hem de taşlık tespit edildi.
Silivri'de yapılan denetimlerde dana-kuzu köfte harcı ürününde baş eti bulunduğu açıklandı. Ürünler, içeriğinde yer almayan bileşenlerin tespit edilmesi nedeniyle uygunsuzluk listesine eklendi.
25 HAZİRAN TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR
|Kamuoyu Duyuru Tarihi
|Firma Adı
|Marka
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|İlçe
|İl
|Ürün Grubu
|25.06.2026
|BİLALOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|KÖY PARK
|TAM YAĞLI KREMA
|Bitkisel Yağ Tespiti
|23-02-26
|MERKEZ
|BURDUR
|Süt ve Süt Ürünleri
|25.06.2026
|POLAT UYSAL
|-
|ÜRETİM ALANINDAN ALINAN %100 PİLİÇ ETİ OLDUĞU BEYAN EDİLEN KÖFTE ÜRÜNÜ
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|STT:22.04.2026
|YENİMAHALLE
|ANKARA
|Et ve Et Ürünleri
|25.06.2026
|MKABASAKAL İNŞAAT LOJİSTİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞT.İ
|MKABASAKAL HARİKA SUCUKLARI
|DANA SUCUK
|Sakatat (Dil) Tespiti
|14.04.2026
|POLATLI
|ANKARA
|Et ve Et Ürünleri
|25.06.2026
|ÖZSULTAN ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ÖZSULTAN ET DÜNYASI
|-
|DANA KIYMA
|Kanatlı Eti Tespiti,
Sakatat (Taşlık) Tespiti
|13.04.2026
|BAĞCILAR
|İSTANBUL
|Et ve Et Ürünleri
|25.06.2026
|BİCEN MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|-
|DANA-KUZU KÖFTE HARCI
|Sakatat (Baş Eti) Tespiti
|14.04.2026
|SİLİVRİ
|İSTANBUL
|Et ve Et Ürünler