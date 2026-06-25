Tarım Bakanlığı ifşa etti: Kıymada kanatlı eti, sucukta sakatat çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 25 Haziran 2026 tarihli denetim sonuçlarında süt ve et ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler tespit edildi. Bazı kıyma, sucuk, köfte ve krema ürünlerinde beyan edilen içerikle uyuşmayan maddeler belirlenirken, uygunsuz bulunan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Açıklanan denetim sonuçlarına göre bazı et ve süt ürünlerinde tüketiciye bildirilmeyen içerikler tespit edildi. Listede dana kıymada kanatlı eti ve taşlık, sucukta dil, köfte harcında baş eti, kremada ise bitkisel yağ bulunması dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesinde kıyma, sucuk, köfte ve krema ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler tespit edildi. (Görsel: Tarım ve Orman Bakanlığı)

KREMADA SÜT YAĞI YERİNE BİTKİSEL YAĞ ÇIKTI

Burdur'da üretilen Köy Park marka tam yağlı kremada bitkisel yağ tespit edildi. Denetim sonucu ürünün içeriğinin beyan edilen özellikleri taşımadığı belirlendi.

YÜZDE 100 PİLİÇ ETİ DENİLEN KÖFTEDE FARKLI İÇERİK BULUNDU

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alınan numunelerde, yüzde 100 piliç eti olduğu belirtilen köfte ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Bakanlığın yayımladığı listede dana sucukta dil, dana kıymada kanatlı eti ve taşlık, dana-kuzu köfte harcında ise baş eti tespit edilerek ürünler uygunsuzluk listesine alındı. (Foto: A Haber)

SUCUKTA SAKATAT, KIYMADA KANATLI ETİ VE TAŞLIK

Ankara Polatlı'da üretilen Kabasakal Harika Sucukları markalı dana sucuk ürününde sakatat (dil) bulunduğu açıklandı. İstanbul Bağcılar'da satışa sunulan dana kıyma ürününde hem kanatlı eti hem de taşlık tespit edildi.

Silivri'de yapılan denetimlerde dana-kuzu köfte harcı ürününde baş eti bulunduğu açıklandı. Ürünler, içeriğinde yer almayan bileşenlerin tespit edilmesi nedeniyle uygunsuzluk listesine eklendi.

25 Haziran taklit veya tağşiş listesi (Görsel: A HAber)

25 HAZİRAN TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR