Başkan Erdoğan: Güvenlik güçlerimize en güçlü desteği sunmaya devam edeceğiz

Akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik eden Erdoğan, "Bugün burada bulunan ailelerimizin şahsında mezuniyet heyecanı yaşayan genç polislerimizin eş, dost ve yakınlarına 'Gözünüz aydın' diyor, her birine selamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13 bin 610 öğrencinin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 531, Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 2 bin 432 ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 10 bin 604 kardeşimiz bugünden itibaren Emniyet Teşkilatımızın saflarına katılacak." d edi.

"Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar, o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen, vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hani diyor ya şair, 'Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır.' Evet, tam 1000 yıldır bu aziz milletin istiklal ve istikbali için can veren toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duran tüm şehitlerimizi kemal-i hürmetle yad ediyorum. Nazlı hilale sevdalı kahraman gazilerimizin her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların tek tek ellerinden öpüyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum."

Başkan Erdoğan, 20 gün sonra tarihin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünün idrak edileceğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Tüm hocalara, yöneticilere ve amirlere tebrik ve takdirlerini ileten Erdoğan, 81 il ve 922 ilçenin yanı sıra farklı ülkelerde görev yapan Emniyet Teşkilatının tüm mensuplarına Allah'tan üstün muvaffakiyetler diledi.

Fotoğraf-AA

Türkiye'nin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek mezunları tek tek kutlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Erdoğan, "Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. Gambiya, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen olmak üzere 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Polis Akademimizin bir buçuk asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler." diye konuştu.

Diplomalarını alacak vatan evlatları için bir hususu özellikle ifade etmek istediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

PUSULANIZ VİCDAN HEDEFİNİZ ADALET OLSUN!

"Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor, şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak kamu düzenini, hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden, uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Ülke sathında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız.

Uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız. Bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız, pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız."