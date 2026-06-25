Adalet Bakanı Akın Gürlek açtığı davayı kazandı! Özgür Özel 150 bin TL tazminat ödeyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, Özgür Özel’e karşı açtığı manevi tazminat davasında verilen karar istinafta kesinleşti. Buna göre, mahkeme kararı doğrultusunda tahsil edilecek 150 bin TL tazminatın Türk Kızılay’a bağışlanacağı öğrenildi.