Adalet Bakanı Akın Gürlek açtığı davayı kazandı! Özgür Özel 150 bin TL tazminat ödeyecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, Özgür Özel’e karşı açtığı manevi tazminat davasında verilen karar istinafta kesinleşti. Buna göre, mahkeme kararı doğrultusunda tahsil edilecek 150 bin TL tazminatın Türk Kızılay’a bağışlanacağı öğrenildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e karşı açtığı manevi tazminat davasında verilen karar istinafta kesinleşti.
Söz konusu dava, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde İstanbul Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirdiği bir mitingde yaptığı konuşmada Akın Gürlek'i hedef alan ifadeleri nedeniyle açıldı.
İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLDÜ
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kişilik haklarına yönelik açıklamalar sebebiyle Özgür Özel'e açılan manevi tazminat davası, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
150 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK
İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda CHP Manisa milletvekili Özgür Özel hakkında 20.11.2025 tarihinde 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
İSTİNAF ONADI
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, mahkeme kararına itiraz ederek istinaf başvurusu yaptı; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Özel'in itirazını reddetti ve kararın icra sürecine taşındığı öğrenildi.
TÜRK KIZILAY'A BAĞIŞLANACAK
Manevi tazminat kapsamda tahsil edilecek tazminatın, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi.