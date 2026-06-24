Emniyet Teşkilat Kanunu'na ilişkin düzenlemeleri içeren tasarı TBMM'den geçerek yasalaştı

Emniyet Teşkilat Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle Emniyet Teşkilatı'nın personel yapısının güçlendirilmesi, eğitim ve teftiş kapasitesinin artırılması ve uygulamadaki sorunların giderilmesi hedefleniyor.

Emniyet Teşkilatı Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda yapılan değişiklikleri öngören yasa teklifi TBMM'den geçti. Yeni düzenlemeyle Emniyet Teşkilatı'nın personel yapısının güçlendirilmesi, tecrübeli personelin bilgi ve birikiminden daha etkin yararlanılması, eğitim ve teftiş kapasitesinin artırılması ile uygulamada karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi amaçlanıyor.