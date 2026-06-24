Emniyet Teşkilat Kanunu'na ilişkin düzenlemeleri içeren tasarı TBMM'den geçerek yasalaştı
Emniyet Teşkilat Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle Emniyet Teşkilatı'nın personel yapısının güçlendirilmesi, eğitim ve teftiş kapasitesinin artırılması ve uygulamadaki sorunların giderilmesi hedefleniyor.
Emniyet Teşkilat Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle Emniyet Teşkilatı'nın personel yapısının güçlendirilmesi, eğitim ve teftiş kapasitesinin artırılması ve uygulamadaki sorunların giderilmesi hedefleniyor.
Emniyet Teşkilatı Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda yapılan değişiklikleri öngören yasa teklifi TBMM'den geçti. Yeni düzenlemeyle Emniyet Teşkilatı'nın personel yapısının güçlendirilmesi, tecrübeli personelin bilgi ve birikiminden daha etkin yararlanılması, eğitim ve teftiş kapasitesinin artırılması ile uygulamada karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi amaçlanıyor.
"YENİ DÜZENLEMENİN EMNİYET MENSUPLARIMIZA VE AZİZ MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düzenlemenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, sürece katkı sağlayan milletvekillerine teşekkür etti.
Bakan Çiftçi paylaşımında, "Bu süreçte destek veren Gazi Meclisimizin kıymetli milletvekillerine teşekkür ediyor, kabul edilen düzenlemelerin Emniyet mensuplarımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah; Polis Teşkilatımızın gücünü, devletimizin kudretini ve milletimizin huzurunu daim eylesin." ifadelerini kullandı.