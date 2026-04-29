Adres Van! Başıboş dehşeti 5 yaşındaki Hamza'yı canından etti
Van’da evlerinin önünde oyun oynayan iki kuzen sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. 5 yaşındaki Hamza Özsoy yaşamını yitirirken, kuzeni yaralı kurtuldu.
Van'ın Saray ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki çocuktan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin bahçesinde oyun oynayan amca çocukları, aniden sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
KÜÇÜK HAMZA KURTARILAMADI
Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklardan 5 yaşındaki Hamza Özsoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Saldırıda yaralanan 9 yaşındaki A.Ö. ise ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.