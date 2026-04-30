Van'da köpek faciası: 5 yaşındaki Hamza toprağa verildi | Acılı amca dehşet anlarını anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Van'ın Saray ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yeğenini kaybeden Veysi Özsoy, oğlunu kurtardıktan yarım saat sonra acı haberi aldıklarını söyleyerek, "Yetiştiğimde 13'e yakın köpek çocuğu araya almış parçalıyordu" dedi. Öte yandan Saray Belediyesi'nde görev yapan 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Van'da köpek faciası: 5 yaşındaki Hamza toprağa verildi | Acılı amca dehşet anlarını anlattı 1

Dün öğlen saatlerinde Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde amca çocukları olan 5 yaşındaki Hamza Özsoy ile 10 yaşındaki A.Ö., oyun oynadıkları sırada sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.

Van'da köpek faciası: 5 yaşındaki Hamza toprağa verildi | Acılı amca dehşet anlarını anlattı 2

Saldırıda hayatını kaybeden Hamza Özsoy bugün gözyaşları arasında toprağa verilirken, yaralı A.Ö.'nün tedavisi ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne devam ediyor.

KUZENİ KONUŞTU
Kuzeni Hamza'nın ölümünden habersiz iyileşeceği günü bekleyen A.Ö., "Dün okuldan geliyordum. Köpekler oradaydı, 13 tane. Onlar peşime verdi, ben de eve taraf kaçtım. Çamurda düştüm. Onlar da geldi ve beni yakaladı. Sürükledi aşağıya kadar. Sonra bağırdım, babam çıktı geldi. Babam onları kovaladı. Şu an iyiyim. Biraz karnım ağrıyor, nefes alınca zorlanıyor" dedi.

Van'da köpek faciası: 5 yaşındaki Hamza toprağa verildi | Acılı amca dehşet anlarını anlattı 3

Ablası Ayşe Özsoy ise olayın yaşandığı saatte okulda olduğunu belirterek, "Ayaz da okuldan dönmüş. Hamza bizim eve gelmiş. Bizim evde yemek yedikten sonra salona geçiyor. Salona geçtikten sonra anneme bile haber vermeden dışarı çıkıyor. O sırada zaten köpekler Hamza'yı tutmuş. Daha sonra sürüklemişler, kameralara baktığımızda. Daha sonra Ayaz okuldan geliyor. Ayaz köpekleri görüyor, kaçıyor ve bizim eve doğru ama ayağı çamura girdiği için kayıyor ve düşüyor. Köpekler ona saldırıyor. Bağırıyor, annemler çıkıyor, köpekleri kovalıyorlar. Ayaz'ı alıp babamlar bizim oradaki hastaneye götürüyorlar. Daha sonra amcam geliyor. 'Benim çocuğum nerede, Hamza nerede?' diyor. Daha sonra jandarma geliyor ve Hamza'yı bulamıyorlar. Yengem de bağırışları falan duyuyor, oraya doğru gidiyor. Daha sonra Hamza'nın yerde yattığını görüyor. Hamza'yı alıyorlar" dedi.

Van'da köpek faciası: 5 yaşındaki Hamza toprağa verildi | Acılı amca dehşet anlarını anlattı 4

Yaşanan köpek saldırılarına da değinen Ayşe Özsoy, "İlk bu olay Konya'da oldu. Konya'dan sonra Van'da oldu, Hakkari'de oldu. Hepsi çocuk bu arada, hepsi evinin önüne çıkıp oyun oynamak istemişti. Yeri gelince herkes sokak köpeğine bir tekme vurduğumuzda veya hakaret ettiğimizde sokaklara dökülüyorlar; peki neden bu çocukların canı yandığında neredeler o zaman? Bu çocuklar için niye sokakta değiller? Bunlar da insan, bunların da anne babası var. Daha kaç çocuk ölecek? Daha kaç kişinin canı yanacak da bunlar son bulacak?" şeklinde konuştu.

Van'da köpek faciası: 5 yaşındaki Hamza toprağa verildi | Acılı amca dehşet anlarını anlattı 5

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde Hamza Özsoy'un öldüğü, kuzeni Ayaz Özsoy'un ise yaralandığı köpek saldırısına ilişkin Saray Belediyesi'nde görev yapan 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından da olayın detaylı araştırılması için 1 müfettişin görevlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan, Saray Belediyesi'nin talebi üzerine de Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye ekip gönderilip, başıboş köpeklerin toplanmaya başladığı belirtildi.

Van'da köpek faciası: 5 yaşındaki Hamza toprağa verildi | Acılı amca dehşet anlarını anlattı 6

"13 KÖPEK ÇOCUĞU ARAYA ALMIŞ PARÇALIYORDU"
Olay anında çocukları kurtarmak için köpeklerin arasına dalan Veysi Özsoy ise yaşadıkları kabusu anlattı.

Olay anında evde oturduğu sırada bağırışlar üzerine dışarı fırladığını belirten Veysi Özsoy, gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu ifade etti. Özsoy, "Ben ölen çocuğun amcası, yaralının da babasıyım. Dün saat 14.00-14.30 sıralarında evde otururken bağırışma duydum. Dışarı fırladım, hanım 'çocuğu köpek yedi' dedi. Yetiştim; 13'e yakın köpek çocuğu araya almış parçalıyorlar. Ben çocuğu kurtarırken iki yerimden yaralandım. Hem kolumdan hem kasığımdan köpekler bana da saldırdı" dedi.

Van'da köpek faciası: 5 yaşındaki Hamza toprağa verildi | Acılı amca dehşet anlarını anlattı 7

"DİĞER ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜNDEN HABERİMİZ YOKTU"
Kendi oğlunu köpeklerin elinden kurtarıp hastaneye yetiştirmeye çalışırken, yeğeni Hamza'nın da saldırıya uğradığından habersiz olduklarını dile getiren acılı amca, "Biz çocuğu yetiştirmeye çalışırken diğer çocuğun vefat ettiğinden haberimiz yok. Çocuğu önce dışarıdan alıp götürüyorlar, askeriyenin dibinde çocuğu boğuyorlar. Olaydan yarım saat sonra biz diğer çocuğun cenazesini bulduk" diye konuştu.

"KÖPEKLER BOĞAZINI KESMİŞ, PARMAKLARINI YEMİŞLERDİ"
İki çocuğun farklı noktalarda saldırıya uğradığını belirten Özsoy, dehşetin boyutlarını şu sözlerle aktardı:
"Ayaz, yani yaralı olan çocuk; onu hemen benim kapının önünden aşağıya kadar sürüklemişler. Biz hastanedeyken bir bağrışma oldu, yanımızda komiserimiz de vardı. 'Kesin bizdedir' dedim. Çocuk kayıp deyince bölgeye giderken baktım, babası çocuğun cenazesini almış geliyor. Köpekler boğazını komple kesmişlerdi, parmaklarını yemişlerdi."
Saldırıda yaralanan 10 yaşındaki A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

