Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 8 yıl geride kaldı: Kritik virajlar hasarsız dönüldü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş, Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Referandumda seçmenin yüzde 51,41'i anayasa değişikliğine "evet" o yu verirken, yeni sistemle birlikte yürütme yetkisi Cumhurbaşkanlığı makamında toplandı. Recep Tayyip Erdoğan, halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından sistemin de ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

Türkiye, 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kararı aldı. 24 Haziran 2018 seçimleriyle fiilen hayata geçen sistem, sekiz yıllık uygulama sürecinde siyasi istikrar, hızlı karar alma mekanizmaları ve büyük ölçekli projelerle öne çıktı.

"KARAR ALMA SÜREÇLERİ HIZLANDI"

Yeni sistemin savunucuları, yürütmede çift başlılığın sona erdiğini ve karar alma mekanizmalarının hızlandığını vurguluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sistem sayesinde hükümet krizlerinin geride kaldığını ve bürokratik süreçlerin kısaldığını belirtirken, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Köksal Toptan da istikrarın korunmasının sistemin temel hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

BÜYÜK PROJELER BU DÖNEMDE HAYATA GEÇTİ

Sekiz yıllık süreçte ulaşımdan enerjiye, sağlıktan savunma sanayine kadar birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Rize-Artvin Havalimanı ve Zigana Tüneli gibi projeler hizmete açıldı. Yerli elektrikli otomobil TOGG yollara çıkarken, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk yakıt yüklemesi yapıldı.