Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 8 yıl geride kaldı: Kritik virajlar hasarsız dönüldü
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 16 Nisan 2017 referandumunda yüzde 51,41 "evet" oyu alarak kabul edildi ve 24 Haziran 2018 seçimleriyle uygulamaya geçti. Yürütmede çift başlılık sona ererken, karar alma süreçleri hızlandı ve siyasi istikrar güçlendi. Bu dönemde İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, TOGG, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve şehir hastaneleri gibi büyük projeler hayata geçirildi. Yeni sistem sayesinde alınan hızlı kararlar sayesinde en kritik virajlar hasarsız şekilde dönüldü.
Türkiye, 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kararı aldı. 24 Haziran 2018 seçimleriyle fiilen hayata geçen sistem, sekiz yıllık uygulama sürecinde siyasi istikrar, hızlı karar alma mekanizmaları ve büyük ölçekli projelerle öne çıktı.
REFERANDUMDA "EVET" ÇIKTI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş, Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Referandumda seçmenin yüzde 51,41'i anayasa değişikliğine "evet" oyu verirken, yeni sistemle birlikte yürütme yetkisi Cumhurbaşkanlığı makamında toplandı. Recep Tayyip Erdoğan, halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından sistemin de ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.
"KARAR ALMA SÜREÇLERİ HIZLANDI"
Yeni sistemin savunucuları, yürütmede çift başlılığın sona erdiğini ve karar alma mekanizmalarının hızlandığını vurguluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sistem sayesinde hükümet krizlerinin geride kaldığını ve bürokratik süreçlerin kısaldığını belirtirken, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Köksal Toptan da istikrarın korunmasının sistemin temel hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.
BÜYÜK PROJELER BU DÖNEMDE HAYATA GEÇTİ
Sekiz yıllık süreçte ulaşımdan enerjiye, sağlıktan savunma sanayine kadar birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Rize-Artvin Havalimanı ve Zigana Tüneli gibi projeler hizmete açıldı. Yerli elektrikli otomobil TOGG yollara çıkarken, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk yakıt yüklemesi yapıldı.
SAĞLIKTA ŞEHİR HASTANELERİ DÖNEMİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık yatırımları arasında gösterilen şehir hastaneleri de bu dönemin dikkat çeken projeleri arasında yer aldı. Türkiye genelinde 25 şehir hastanesi hizmete girerken, milyarlarca hastaya sağlık hizmeti sunuldu.
SAVUNMA SANAYİİ VE UZAY ÇALIŞMALARI ÖNE ÇIKTI
Yerli ve milli savunma projelerinde önemli adımlar atıldı. TCG Anadolu hizmete alınırken, Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRJET ve ANKA-3 ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yaparken, Türksat 6A ve İMECE gibi uzay projeleri de hayata geçirildi.
DEPREM VE KRİZ YÖNETİMİ SINAVI
Sistem, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında da önemli bir sınav verdi. Milyonlarca insanı etkileyen afetin ardından geçici barınma alanları oluşturuldu, kalıcı konutların inşası hızla başlatıldı. Hükümet yetkilileri, kriz dönemlerinde hızlı karar alma mekanizmasının etkin şekilde işletildiğini savundu.
DİPLOMASİDE AKTİF ROL
Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri ve Tahıl Koridoru Anlaşması ile uluslararası diplomaside öne çıktı. Ayrıca Azerbaycan-Ermenistan, Libya, Suriye ve Gazze başta olmak üzere birçok bölgesel konuda aktif diplomasi yürüttü.
YENİ ANAYASA VE SİSTEMDE REVİZYON GÜNDEMDE
Başkan Erdoğan ve AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin eksik yönlerinin zaman içinde revize edilebileceğini belirtiyor. Yeni sivil anayasa çalışmalarının da sistemdeki tecrübeler ışığında şekilleneceği ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sekiz yıllık uygulama sürecinde siyasi istikrar, hızlı karar alma ve büyük ölçekli yatırımlar ekseninde değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde sistemin geliştirilmesine yönelik reform çalışmalarının da gündemde olması bekleniyor.