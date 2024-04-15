Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 7 yaşında! Tıkanan bürokrasiyi hızlandırdı

Bu değerlerin kamu yönetimi anlayışı içinde kendine daha fazla yer bulması için çalışmalar sürdürülecek. İdarenin vatandaşlarla, özel sektörle ve sivil toplum paydaşlarıyla ilişkilerinde istişare ve müzakere kültürünü geliştirilecek.Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı bakanlıklar, ofisler, politika kurulları ve idarenin merkez ve taşra teşkilatında halihazırda yapılan sistem değerlendirmeleri çerçevesinde yetki ve görev dağılımının yeniden düzenlenmesi ile teşkilat yapılarının gözden geçirilmesi gündeme alındı.

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