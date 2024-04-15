Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 7 yaşında! Tıkanan bürokrasiyi hızlandırdı
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren Anayasa değişikliğini oylamak için 7 yıl önce 16 Nisan 2017'de sandık başına gitti. Halk oylamasında Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı. 10 Temmuz 2018'de yeni hükümet sistemine geçildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile karar alma mekanizmaları hızlandı. Sorun ve krizlerde eyleme geçme süresi kısaltıldı. Bu süreçte diplomaside ve terörle mücadelede etkin adımlar atıldı.
Türkiye'de 10 Ağustos 2014'te halkın ilk seçtiği cumhurbaşkanı unvanına sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de ilk cumhurbaşkanı seçildi.
Bir referandum, iki cumhurbaşkanlığı seçimiyle halk, 3 kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne olan güvenini ortaya koydu.
REFORM ADIMLAR ATILACAK
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, restorasyon ile Türkiye Yüzyılı'na yaraşır hale getirilecek.Dünyanın yaşadığı dönüşümlerde yenilikçi ve adil bir yaklaşımı hakim kılmak için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de yönetimi sürekli geliştirilecek.
Bürokratik mekanizmalar içerisinde vatandaşın kamusal hizmetlerle buluşmasına engel teşkil eden tüm noktaları tespit edildi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni en iyi şekilde uygulamak ve hizmet odaklı kamu yönetimi anlayışını mükemmelleştirmek için yeni reform adımları atılacak.
İSTİŞARE VE MÜZAKERE KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLECEK
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair reformları da içerecek şekilde yeni anayasa için çalışmalar hayata geçirilecek.Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla yeni dönemde TBMM çatısı altında tüm taraflarla bu çalışma yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel değerleri arasında liyakat, etkinlik ve verimlilik yer alıyor.
Bu değerlerin kamu yönetimi anlayışı içinde kendine daha fazla yer bulması için çalışmalar sürdürülecek. İdarenin vatandaşlarla, özel sektörle ve sivil toplum paydaşlarıyla ilişkilerinde istişare ve müzakere kültürünü geliştirilecek.Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı bakanlıklar, ofisler, politika kurulları ve idarenin merkez ve taşra teşkilatında halihazırda yapılan sistem değerlendirmeleri çerçevesinde yetki ve görev dağılımının yeniden düzenlenmesi ile teşkilat yapılarının gözden geçirilmesi gündeme alındı.
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