İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP'li 2 Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak" suçları kapsamında yürütülen soruşturmaya dikkat çekildi. Akpolat'ın, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla 23 Haziran 2026 tarihinde tutuklandığı belirtildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aynı suçlamalar kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Haziran 2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, her iki belediye başkanının da Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan AKPOLAT, hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine; Silifke Belediye Başkanı Mustafa TURGUT ise hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Silifke Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "rüşvet almak ve vermek", "icbar suretiyle irtikap", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma ekiplerince 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda, Silifke Belediyesi ile şüphelilerin ikametleri, iş yerleri, araçları ve şirketlerinde arama yapılmıştı. Aralarında Turgut ile belediye başkan yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü E.S, Belediye Ayniyat Müdürü E.G, Belediye İmar Müdürü Ş.S.D, belediye çalışanları ve Silifke Belediye Spor Kulübü yöneticilerinin de olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

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Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise örgütün kuryeliğini yapan ancak sonradan etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan belediye personelinin anlattıklarıyla ortaya çıktı. Belediyede Basın Birim Amiri olan Turgut Ongun'un talimatıyla kuryelik yaptığını itiraf eden şüpheli, rüşvet çarkının nasıl işlediğini tek tek anlattı.