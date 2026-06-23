Milyonluk konser bütçelerinin arkasından kim çıktı? İBB dosyası firarileri ve Kenan Doğulu arasında "al gülüm ver gülüm" düzeni
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat’in adının karıştığı uyuşturucu soruşturması, gizli tanık ‘Lilyum 03’ün şok iddialarıyla yepyeni bir boyut kazandı. Çiftin savcılık dosyasındaki uyuşturucu test sonuçlarının (Doğulu pozitif, Saat negatif) hemen ardından kayıtlara geçen itiraflarda, milyonluk konser bütçelerinin izi sürüldü. Gizli tanık, Kenan Doğulu'nun özellikle İBB ve CHP'li belediyelerle yaptığı konser anlaşmalarından doğan kazancını, İBB dosyasından firari olan Emrah Bağdatlı ve Erdal Bozkuş ile paylaştığını öne sürerek sanat dünyasını sarsacak bir ağın perdesini araladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Haziran'da gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılan Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftin test sonuçları çıkmıştı. Test sonuçlarına göre Kenan Doğulu'nun pozitif Berna Saat'in ise negatifti.
Soruşturma devam ederken iki ismin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Dosyada yer alan gizli tanıkların uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu temini, Bodrum'daki özel partiler ve konser gelirlerine ilişkin dikkat çeken iddiaları ünlü çifte yöneltildi.
"CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ALINAN PARALAR PAYLAŞILIYOR"
Kenan Doğulu'ya da gizli tanıkların beyanları tek tek yöneltildi. Gizli tanık, Doğulu'nun uyuşturucu madde kullandığını ve konser gelirlerine ilişkin itiraflarda bulundu. Kenan Doğulu'nun CHP'li belediyelerden konserler karşılığında yüksek ücretler aldığını belirterek, "Bu gelirlerin bir kısmını Erdal Bozkuş ve Emrah Bağdatlı ile paylaşır.