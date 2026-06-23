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Milyonluk konser bütçelerinin arkasından kim çıktı? İBB dosyası firarileri ve Kenan Doğulu arasında "al gülüm ver gülüm" düzeni

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Milyonluk konser bütçelerinin arkasından kim çıktı? İBB dosyası firarileri ve Kenan Doğulu arasında "al gülüm ver gülüm" düzeni

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat’in adının karıştığı uyuşturucu soruşturması, gizli tanık ‘Lilyum 03’ün şok iddialarıyla yepyeni bir boyut kazandı. Çiftin savcılık dosyasındaki uyuşturucu test sonuçlarının (Doğulu pozitif, Saat negatif) hemen ardından kayıtlara geçen itiraflarda, milyonluk konser bütçelerinin izi sürüldü. Gizli tanık, Kenan Doğulu'nun özellikle İBB ve CHP'li belediyelerle yaptığı konser anlaşmalarından doğan kazancını, İBB dosyasından firari olan Emrah Bağdatlı ve Erdal Bozkuş ile paylaştığını öne sürerek sanat dünyasını sarsacak bir ağın perdesini araladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Haziran'da gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılan Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftin test sonuçları çıkmıştı. Test sonuçlarına göre Kenan Doğulu'nun pozitif Berna Saat'in ise negatifti.

Milyonluk konser bütçelerinin arkasından kim çıktı? İBB dosyası firarileri ve Kenan Doğulu arasında "al gülüm ver gülüm" düzeni - 1

Soruşturma devam ederken iki ismin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Dosyada yer alan gizli tanıkların uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu temini, Bodrum'daki özel partiler ve konser gelirlerine ilişkin dikkat çeken iddiaları ünlü çifte yöneltildi.

Milyonluk konser bütçelerinin arkasından kim çıktı? İBB dosyası firarileri ve Kenan Doğulu arasında "al gülüm ver gülüm" düzeni - 2

"CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ALINAN PARALAR PAYLAŞILIYOR"

Kenan Doğulu'ya da gizli tanıkların beyanları tek tek yöneltildi. Gizli tanık, Doğulu'nun uyuşturucu madde kullandığını ve konser gelirlerine ilişkin itiraflarda bulundu. Kenan Doğulu'nun CHP'li belediyelerden konserler karşılığında yüksek ücretler aldığını belirterek, "Bu gelirlerin bir kısmını Erdal Bozkuş ve Emrah Bağdatlı ile paylaşır.

Milyonluk konser bütçelerinin arkasından kim çıktı? İBB dosyası firarileri ve Kenan Doğulu arasında "al gülüm ver gülüm" düzeni - 3

Bu paraların bir kısmı bazen torbada bazen ise bavul eşliğinde Ata isimli kişiye gelir." dedi. Gizli tanık ayrıca Kenan Doğulu ve Beren Saat'in uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucunun şoförleri tarafından temin edildiğini iddia etti.

Milyonluk konser bütçelerinin arkasından kim çıktı? İBB dosyası firarileri ve Kenan Doğulu arasında "al gülüm ver gülüm" düzeni - 4

"SAĞLIKLI YAŞAM" DEDİ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İlk olarak uyuşturucu iddialarına cevap veren Doğulu, "Kesinlikle kullanmıyorum. Sağlıklı yaşama işim gereği dikkat ederim." dedi.

CHP'li belediyelerde sahne aldığı ya da yüksek ücretler aldığı yönündeki iddiaları reddeden Doğulu, ayrım yapmadan farklı belediyelerin etkinliklerinde yer aldığını söyledi. Erdal Bozkuş ile ilişkisinin tamamen ticari olduğunu ve organizasyon hizmetleri kapsamında yürütüldüğünü, Emrah Bağdatlı ve Ata isimli şahsı tanımadığını iddia etti.

Milyonluk konser bütçelerinin arkasından kim çıktı? İBB dosyası firarileri ve Kenan Doğulu arasında "al gülüm ver gülüm" düzeni - 5

BODRUM'DAKİ AFTER PARTİ DETAYI

Kenan Doğulu'ya "LİLYUM 03" kod adlı bir başka gizli tanığın Bodrum'daki Caressa Otel'e ilişkin iddiaları soruldu.

Gizli tanık ifadesinde, Bodrum'da bulunan Caressa Otel'de Kenan Doğulu'nun sahne aldığı gecelerin ardından after partiler düzenlendiğini, bu organizasyonlara Moris Kohen, Pınar Hacıarifoğlu, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in yakın çevresinden isimlerin katıldığını ileri sürdü. Doğulu, birçok otelde sahne aldığını dike getirdi.

Milyonluk konser bütçelerinin arkasından kim çıktı? İBB dosyası firarileri ve Kenan Doğulu arasında "al gülüm ver gülüm" düzeni - 6

BEREN SAAT'TEN İDDİALARA YANIT

Sabah'ın haberine göre; Savcılık ifadesine ulaşılan diğer isim oyuncu Beren Saat ise hayatı boyunca uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını söyledi. Şoförleri aracılığıyla uyuşturucu temin edilmesinin ise söz konusu olmadığını ileri sürdü. Saat'e yöneltilen bir diğer soru ise "LİLYUM 03" kod adlı gizli tanığın Bodrum'daki Caressa Otel'e ilişkin iddiaları oldu.

Milyonluk konser bütçelerinin arkasından kim çıktı? İBB dosyası firarileri ve Kenan Doğulu arasında "al gülüm ver gülüm" düzeni - 7

Beren Saat ise söz konusu oteli bildiğini belirterek, eşi Kenan Doğulu'nun yıllardır birçok otelde sahne aldığını, ifadede adı geçen Moris Kohen ve Pınar Hacıraifoğlu'nun geçen yıl bu otelde evlendiğini ve Kenan Doğulu'nun düğün sonrası eğlencede sahne aldığını anlattı.

Milyonluk konser bütçelerinin arkasından kim çıktı? İBB dosyası firarileri ve Kenan Doğulu arasında "al gülüm ver gülüm" düzeni - 8

SENARYO, BESTE GEREKÇESİ

İki isminde telefonların içerisinde beste, senaryo ve proje bilgileri olduğu gerekçesiyle bir an önce kendilerine teslim edilmesini talep ettikleri ifadeye yansıdı.

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