Başkan Erdoğan: Aile en sağlam sığınak ve en güvenli limandır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile" el kitabı yayımlandı. Erdoğan yazısında, "Aile, insanın kendini güvende hissettiği en sağlam sığınak ve en güvenli limandır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca dijital ortamlarda karşılaşılabilecek risklere karşı toplumsal farkındalığın artırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocukların dijital ortamlarda korunması ve ebeveynlere rehberlik etmesi amacıyla hazırlanan "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile" el kitabı yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı eserde yeni iletişim teknolojilerinin aile yapısı üzerindeki etkileri kapsamlı bir bakış açısıyla ele alınırken, aile içi iletişimin önemine de dikkat çekiliyor.

"Yeni İletişim Teknolojileri Çağında Çocuk Olmak", "Yeni İletişim Teknolojilerinin Gelişimiyle Değişen Ebeveynlik Rolleri" ve "Yeni İletişim Teknolojileri ve Dijital Ebeveynlik Konusunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sunduğu Hizmetler" bölümlerinden oluşan kitap, teknolojinin sunduğu fırsatlardan bilinçli bir şekilde yararlanma ve dijital dünyanın risklerine karşı bilinçli hareket etme konusunda ailelere yol gösteriyor, önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlarla birlikte risk ve tehditlerine de dikkat çekilen çalışmada teknoloji bağımlılığından siber zorbalığa, kişisel veri ihlalinden dijital okuryazarlığa kadar pek çok güncel konu aile merkezli bir yaklaşımla ele alınıyor. Aile içi iletişimin ve aile bireyleri arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik atılacak adımların değerlendirildiği eserde teknolojik gelişmelerin aile hayatı üzerindeki etkileri ile bu süreçte ortaya çıkan güncel sorunlar tartışılıyor.

"AİLE EN SAĞLAM SIĞINAK VE EN GÜVENLİ LİMANDIR"

Başkan Erdoğan, kitabın takdim yazısında ailenin, medeniyetin değerlerini nesilden nesle aktaran, toplumsal yapının temelini oluşturan en kadim ve en güçlü müessese olduğunu ve toplumun özünü, cevherini oluşturduğunu ifade etti.

İnsanın hayata dair kavramları ve duygusal değerleri ilk olarak aile ortamında öğrendiğini belirten Erdoğan, merhamet, şefkat ve empatinin aile içinde kazanıldığını vurguladı.

Sevgi, saygı ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan ailenin aynı zamanda milli ve manevi değerlerin çocuklara öğretilmesinde de önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, "İnsan için aile, kendini güvende hissettiği en sağlam sığınak ve en güvenli limandır" ifadesini kullandı.

Erdoğan, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte hayatın birçok alanında önemli değişim ve dönüşümler yaşandığını, ailenin de bu dijital dönüşümlerden etkilendiğini aktardı.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, değerlerimizi aşındıran düşüncelerden ve aile ile toplum yapımızı tehdit eden her türlü anlayıştan korumak hepimizin ortak vazifesidir. Böyle bir dönemde aile kurumumuzu daha da güçlendirmek, nesillerimiz arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve toplumsal dayanışmamızı pekiştirmek amacıyla 2025'te ilan ettiğimiz 'Aile Yılı'nı büyük bir kararlılık ve heyecanla sürdürüyoruz."

"GÜÇLÜ BİREY, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM"

Aileyle ilgili 2025 yılında çok sayıda çalışmayı hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: