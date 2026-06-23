CANLI YAYIN

Bakan Fidan'dan MGK Genel Sekreterliği'ne ziyaret

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bakan Fidan'dan MGK Genel Sekreterliği'ne ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek Milli Güvenlik Konferansları kapsamında konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında MGK Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek Milli Güvenlik Konferansları kapsamında konuşma yaptı. (Foto: AA) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek Milli Güvenlik Konferansları kapsamında konuşma yaptı. (Foto: AA)

Fidan, burada katılımcılara hitap etti.

Bakan Fidan: Köşede bekleyen bir İsrail varBakan Fidan: Köşede bekleyen bir İsrail var BAKAN FİDAN: KÖŞEDE BEKLEYEN BİR İSRAİL VAR
Dışişleri Bakanı Fidandan önemli kabulDışişleri Bakanı Fidandan önemli kabul DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'DAN ÖNEMLİ KABUL

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın