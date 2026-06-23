Bakan Fidan'dan MGK Genel Sekreterliği'ne ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek Milli Güvenlik Konferansları kapsamında konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında MGK Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek Milli Güvenlik Konferansları kapsamında konuşma yaptı. (Foto: AA)

Fidan, burada katılımcılara hitap etti.