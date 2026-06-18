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Sinema biletlerine yüzde 70'e kadar indirim yolu açıldı: Tüm Türkiye'de geçerli olabilecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan imzasıyla 18 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeyle yapımcı ve sinema salonları arasında yapılacak anlaşmalar kapsamında satılan "film özel bileti" türünde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'e kadar indirim yapılabilecek.

Sinema biletlerine yüzde 70'e kadar indirim yolu açıldı: Tüm Türkiye'de geçerli olabilecek 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 18 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları yeniden belirlendi.

Sinema biletlerine yüzde 70'e kadar indirim yolu açıldı: Tüm Türkiye'de geçerli olabilecek 2

"FİLM ÖZEL BİLETİ" TANIMI YÖNETMELİĞE GİRDİ

Yönetmelikte yapılan değişiklikle "film özel bileti", film yapımcısı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde ilgili film için satılan bilet olarak tanımlandı.

Düzenleme kapsamında indirimli bilet türlerine uygulanabilecek azami indirim oranları da yeniden düzenlendi.

Sinema biletlerine yüzde 70'e kadar indirim yolu açıldı: Tüm Türkiye'de geçerli olabilecek 3

YÜZDE 70'E KADAR İNDİRİM UYGULANABİLECEK

Buna göre;

  • Belirli yaş üzeri kamu meslek grubu, halk günü ve öğrenci biletlerinde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40'a kadar indirim uygulanabilecek.
  • Engelli, şehit yakını ve gazi, sabah seansı, kurum ve izleyici özel biletlerinde indirim oranı yüzde 50'ye kadar uygulanabilecek.
  • İnternet üzerinden satılan biletlerde diğer indirimlere ek olarak yüzde 10'a kadar ilave indirim yapılabilecek.
  • Film özel biletlerinde ise sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayan oranda indirim uygulanabilecek ve biletler sabit fiyatla satışa sunulabilecek.
Sinema biletlerine yüzde 70'e kadar indirim yolu açıldı: Tüm Türkiye'de geçerli olabilecek 4

İNDİRİM ORANLARI SÖZLEŞMEYLE BELİRLENECEK

Film özel biletlerinde uygulanacak indirim oranları ve sabit fiyatlar sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecek.

Bu kapsamda satılan biletlere yönelik bilgilerin de bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri ve yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği gerçek veya tüzel kişiler tarafından sağlanan altyapı üzerinden bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

Sinema biletlerine yüzde 70'e kadar indirim yolu açıldı: Tüm Türkiye'de geçerli olabilecek 5

TÜM TÜRKİYE'DE GEÇERLİ OLABİLECEK

Yönetmeliğe göre izleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimler ülke genelinde faaliyet gösteren ve uygulamaya katılan sinema salonlarında geçerli olacak.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütecek.

Sinema biletlerine yüzde 70'e kadar indirim yolu açıldı: Tüm Türkiye'de geçerli olabilecek 6

FİLM ÖZEL BİLETİ NEDİR?

18 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle mevzuata giren "film özel bileti", film yapımcısı ile gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler kapsamında belirli bir film için satılan bilet türü olarak tanımlandı.

Yeni düzenlemeye göre film özel biletlerinde sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayan oranda indirim uygulanabilecek. İndirim oranları ve sabit bilet fiyatları ise sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecek. Uygulama, katılım sağlayan sinema salonlarında ülke genelinde geçerli olabilecek.

Sinema biletlerine yüzde 70'e kadar indirim yolu açıldı: Tüm Türkiye'de geçerli olabilecek 7

SİNEMA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BİR DÜZENLEME DAHA YAYIMLANDI

18 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer yönetmelikle "Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı.

Düzenlemeyle yapım öncesi destekler yapım destekleri ve yapım sonrası desteklerin tanımları yeniden düzenlendi. Senaryo ve diyalog yazımı desteği, proje geliştirme desteği, animasyon film yapım desteği, belgesel film yapım desteği, kısa film yapım desteği, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği, uzun metrajlı sinema film yapım desteği, ortak yapım desteği ve yabancı film yapım desteğine dair hükümler yeniden belirlendi.

Yabancı film yapım desteği kapsamında bir kısmı veya tamamı Türkiye'de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve dizi filmler için yerli ortak yapımcıya veya hizmet sağlayan yerli yapımcıya bakanlıkça kabul edilen harcamaların yüzde 30'unu aşmamak üzere destek verilebilecek.

Sinema biletlerine yüzde 70'e kadar indirim yolu açıldı: Tüm Türkiye'de geçerli olabilecek 8

DİZİ FİLM DESTEĞİNDE ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Yönetmelikle dizi film desteğine ilişkin bazı şartlarda da değişikliğe gidildi.

Buna göre destek başvurusunda bulunulan her bir bölümün ilk gösteriminin başvuru tarihinden önce en fazla 3 yıl içerisinde Türkiye'de kablo, uydu ve karasal yayın yapan televizyon kanallarında gerçekleştirilmiş olması gerekecek.

Ayrıca daha önce yer alan "en az bir sezon olarak" şartı kaldırılırken, bölüm başına ve toplam destek verilebilecek en yüksek tutarın her yıl bütçe imkanları dahilinde bakanlık tarafından belirleneceği hükme bağlandı.

Yönetmeliğe eklenen hükümle ilgili mevzuat ve destek sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği için yasal takibe konu edilen projeler ile destek tutarının iade edildiği projeler için yeniden destek başvurusu yapılamayacak.

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