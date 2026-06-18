Sinema biletlerine yüzde 70'e kadar indirim yolu açıldı: Tüm Türkiye'de geçerli olabilecek
Başkan Erdoğan imzasıyla 18 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeyle yapımcı ve sinema salonları arasında yapılacak anlaşmalar kapsamında satılan "film özel bileti" türünde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'e kadar indirim yapılabilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 18 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları yeniden belirlendi.
"FİLM ÖZEL BİLETİ" TANIMI YÖNETMELİĞE GİRDİ
Yönetmelikte yapılan değişiklikle "film özel bileti", film yapımcısı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde ilgili film için satılan bilet olarak tanımlandı.
Düzenleme kapsamında indirimli bilet türlerine uygulanabilecek azami indirim oranları da yeniden düzenlendi.
YÜZDE 70'E KADAR İNDİRİM UYGULANABİLECEK
Buna göre;
- Belirli yaş üzeri kamu meslek grubu, halk günü ve öğrenci biletlerinde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40'a kadar indirim uygulanabilecek.
- Engelli, şehit yakını ve gazi, sabah seansı, kurum ve izleyici özel biletlerinde indirim oranı yüzde 50'ye kadar uygulanabilecek.
- İnternet üzerinden satılan biletlerde diğer indirimlere ek olarak yüzde 10'a kadar ilave indirim yapılabilecek.
- Film özel biletlerinde ise sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayan oranda indirim uygulanabilecek ve biletler sabit fiyatla satışa sunulabilecek.
İNDİRİM ORANLARI SÖZLEŞMEYLE BELİRLENECEK
Film özel biletlerinde uygulanacak indirim oranları ve sabit fiyatlar sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecek.
Bu kapsamda satılan biletlere yönelik bilgilerin de bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri ve yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği gerçek veya tüzel kişiler tarafından sağlanan altyapı üzerinden bakanlığa bildirilmesi gerekecek.
TÜM TÜRKİYE'DE GEÇERLİ OLABİLECEK
Yönetmeliğe göre izleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimler ülke genelinde faaliyet gösteren ve uygulamaya katılan sinema salonlarında geçerli olacak.
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütecek.