FİLM ÖZEL BİLETİ NEDİR? 18 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle mevzuata giren "film özel bileti", film yapımcısı ile gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler kapsamında belirli bir film için satılan bilet türü olarak tanımlandı. Yeni düzenlemeye göre film özel biletlerinde sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayan oranda indirim uygulanabilecek. İndirim oranları ve sabit bilet fiyatları ise sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecek. Uygulama, katılım sağlayan sinema salonlarında ülke genelinde geçerli olabilecek.

SİNEMA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BİR DÜZENLEME DAHA YAYIMLANDI 18 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer yönetmelikle "Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle yapım öncesi destekler yapım destekleri ve yapım sonrası desteklerin tanımları yeniden düzenlendi. Senaryo ve diyalog yazımı desteği, proje geliştirme desteği, animasyon film yapım desteği, belgesel film yapım desteği, kısa film yapım desteği, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği, uzun metrajlı sinema film yapım desteği, ortak yapım desteği ve yabancı film yapım desteğine dair hükümler yeniden belirlendi. Yabancı film yapım desteği kapsamında bir kısmı veya tamamı Türkiye'de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve dizi filmler için yerli ortak yapımcıya veya hizmet sağlayan yerli yapımcıya bakanlıkça kabul edilen harcamaların yüzde 30'unu aşmamak üzere destek verilebilecek.