Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin yalnızca bir etkinlikler dizisi olmadığını belirterek, "Kültürün, sanatın, tarihin ve turizmin bir araya gelerek şehirlerimize değer kattığı büyük bir kalkınma modelini hayata geçiriyoruz. Kültür Yolu Festivalleri ile şehirlerimizin marka değerini artırıyor, kültürel mirasımızı görünür kılıyor ve kültürü ekonomik değere dönüştürüyoruz." dedi.

Samsun Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla Samsun Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Açılışa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Samsun'un tarihi derinliği, kültürel birikimi ve sanatsal potansiyeliyle bu vizyonun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Alpaslan, Bakanlığın son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla şehrin kültür ve turizm alanında önemli bir ivme yakaladığını söyledi.

Alpaslan, başta Samsun Müzesi olmak üzere arkeolojik kazı alanları, opera ve bale sahneleri ile kültürel mekanların yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Gece müzeciliği ve yaşayan miras uygulamalarımızla ziyaretçi deneyimini zenginleştiriyor, kültürü günün her saatine yayıyoruz." ifadelerini kullandı.