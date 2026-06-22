Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den istifa etti

"Mutlak Butlan" tartışmaları sürerken Ankara siyasetinde sıcak bir gelişme yaşandı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kulislerinde bir süredir devam eden "mutlak butlan" kararı tartışmaları, yerelde ilk büyük kırılmayı getirdi. Partideki sancılı sürecin yansımaları sürerken, Ankara siyasetini hareketlendiren bir istifa haberi geldi. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

SANCILI SÜREÇ İSTİFA GETİRDİ

CHP içinde hukuki ve siyasi tartışmalara yol açan "mutlak butlan" gelişmeleriyle başlayan gergin süreç, yerel yönetimler düzeyinde radikal bir kararla sonuçlandı. Haymana'da seçim sürecinden bu yana yürütülen politikalarda yaşanan uyuşmazlıkların bu kararda etkili olduğu belirtiliyor.

HAYMANA'DA YENİ DÖNEM

Levent Koç'un istifası, Ankara'nın köklü ilçelerinden Haymana'da yerel siyaset dengelerini de tamamen değiştirdi. İstifanın ardından Levent Koç'un görevine bağımsız olarak mı devam edeceği yoksa başka bir siyasi aktörle mi yol yürüyeceği ise ilçede şimdiden en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. CHP genel merkezinden ve il başkanlığından istifaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.