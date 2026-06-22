Ankaralılara selamlarını ve sevgilerini ileten Erdoğan, "Görüyorum ki, Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor. Ankara'nın sesi bugün burada yankılanıyor. Heyecan burada, insanımıza hizmet aşkı burada. Millet ve memleket sevdası, istiklal ve istikbal davası işte burada. Hepinize maşallah, barekallah diyorum. Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Rabb'im son nefesimize kadar birlikte yol yürümeyi, birbirimize yoldaşlık, gönüldaşlık etmeyi bizlere nasip eylesin." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin çağ atladığını belirterek "Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik." dedi.

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AK Parti'nin tüm kademelerine, emeğini, gayretini, duasını ve desteğini esirgemeyen herkese şükranlarını ileten Erdoğan, partiye katkısı bulunan ancak vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu yıl partinin kuruluşunun 25'inci yılını idrak ettiklerini hatırlatan Erdoğan, yıl dönümünü ağustos ayının ortasında kendilerine, yürüyüşlerine ve mücadelelerine yakışır bir programla büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.

"AZİZ MİLLETİMİZİN HER FERDİNE HİZMET ETMENİN KIVANCINI YAŞADIK"

Başkan Erdoğan, Ankara'nın, AK Parti'nin kuruluşundan iktidara gelişine kadar her aşamasına bizzat şahitlik ettiğini söyledi.

AK Parti'yi Ankara'da kurduklarını ve Ankaralıların hayır dualarıyla büyüttüklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bakınız, partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayinde ülkemizin başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik.

TÜRKİYE KÜRESEL SİYASETİN OYUN KURUCUSU OLDU

Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Ama biz, bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle, merhum Özal'ın o meşhur ifadesiyle 'Türkiye'ye çağ atlattık.' Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık Cumhuriyet'imizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik."

Erdoğan, Ankara'nın, kutlu mücadelelerine her zaman güçlü şekilde omuz veren şehirlerden biri olduğunu belirterek, Ankaralı vatandaşlara, teşkilata, milletvekillerine, il ve ilçe başkanlarına, yöneticilere, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine ve mahalle temsilcilerine Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi mücadelesine destek verdikleri için teşekkür etti.

"TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATTIK"

Gençler, Türkiye'yi önce bölgesel bir güç sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu olacağını söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Tahayyül dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Sessiz devrimlerimiz ile Türkiye'ye çağ atlattık. Aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Adımızı tarihe şanla şerefle nakşettirdik.

"ANKARA SIRADAN BİR BAŞKENT DEĞİLDİR"

Sizlerle bu yolları yürüdük. Anadolu'nun kalbinde yer alan Ankara bizim bu kutlu mücadelemize güçlü şekilde omuz veren şehirlerimizden olmuştur.

Ankara'nın yoldaşlığını çok önemsiyoruz. Ankara sıradan bir başkent değildir, şahsiyet sahibi bir şehirdir. Ankara istiklal harbini yürüten milli direnişi zafere erdiren şehirdir.

Ankara bu topraklar üzerinde planları olanların oyunlarını boşa çıkaran gözbebeğidir. Vatanını savunan Ankaralılar 15 Temmuz'da da milletimizin istikbaline sahip çıktı.

Kızılay'da, Külliye'de, Gölbaşı'nda, Kahramankazan'da ve nice yerlerde o gece yaşananları unutmadık. Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitleri unutmadık. Hasadını bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakarlığını unutmadık. Meydanlara koşup çıplak elleri ile darbeyi engelleyen kardeşlerimizi unutmadık. Ankaralıların bu cesareti kararlılığı milletimizin hafızasından asla silinmez. Böyle bir şehre hizmet etmeyi şeref sayıyoruz.

"RAKİPLERİMİZ KOLTUK KAVGASI VERİYOR"

Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken bir Türkiye'yi geleceğe hazırlama mücadelesi veriyoruz. Ankara bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. NATO toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Trump'ın da olduğu liderleri başkenimizde misafir edeceğiz. Türk devletleri zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi Ankara'da atacak. Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Hazırlıklarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in emri ile inşa edilen, askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı ihya ettik. Esenboğa'nın hem havayolu, hem karayolu trafiğini rahatlatacak.

AK parti olarak hizmet anlayışımız eser siyaseti üzerine inşa edildi. Su sıkıntısı mı var, yeni barajlar inşa ettik. Trafik mi sıkıştı yeni yol ve metro inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var TOKİ ile yeni yapılar inşa ettik. Ankara'ya 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Bizden trafik sorunlarını çözmemiz gereken vatandaşların karşısına ne kadar yol yaparsak trafik o kadar artar gibi absürt tezler ile çıkmadık. Siyaseti vizyon ile proje ile yapamayanlar bahanedeki mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremedi. Millete sunacakları planları projeleri yok. Nelerle uğraştıklarını görüyoruz. Kavgasız gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük ama ülkemizin kronikleşmiş muhalefet sorununu çözemedik. Dış politika gibi savunma gibi vesayete ve terör gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı giderek büyüyoruz.

"KOLTUK KAVGASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Rakibimiz de olsa ülkenin ikinci büyük partisinin kavga ile anılmasını doğru bulmuyoruz. Karışıklığın olduğu muhalefet değil hizmette eserde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Milletin çizdiği rotadan ilerlemekteyiz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu gibi büyümekte. Ankara üye kaydında üst üste 6 kez Türkiye birincisi oldu. AK elçiler projesinden çeşitli sosyal projelerine pek çok başarıyı yürüten Ankara il teşkilatını tebrik ediyorum. Önümüzdeki 2 yıl sürede yılgınlığa kapılmamanızı, daha titiz daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Her insanımızın gayretine, desteğine, duasına ihtiyacımız var.