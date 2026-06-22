16 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 38 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda, 114 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 42 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Yalova, Bursa, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Kayseri, Mardin, Adıyaman, Antalya ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirlerin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında 114 milyon Türk lirası tutarında para hareketliliği bulunduğu belirlendi.