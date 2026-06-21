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Terörsüz Türkiye'de kritik viraj! Gözler silah bırakmada

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Terörsüz Türkiye'de kritik viraj! Gözler silah bırakmada

Türkiye'nin en önemli iç güvenlik ve toplumsal barış başlıklarından biri olan "Terörsüz Türkiye" sürecinde arka arkaya önemli adımlar atılmaya başlandı. Bölgesel denklemlerin değişmesiyle köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin hızlanması bekleniyor. Buna paralel olarak da yasal düzenlemeler TBMM gündemine taşınacak.

Terör örgütü, kendini feshetme kararı almasına karşın bugüne kadar gereğini yerine getirmedi. Önce Suriye'deki gelişmeler, ardından Irak ve İran'da yaşananlar nedeniyle silah bırakmakta direnen terör örgütü PKK'nın planları tek tek çöktü.

Terörsüz Türkiye'de kritik viraj! Gözler silah bırakmada - 1

İsrail'i arkasına alıp birtakım hayaller kuran terör örgütü, İran'da savaşın seyrinin hafiflemesiyle birlikte bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Terörsüz Türkiye'de kritik viraj! Gözler silah bırakmada - 2

TRAFİK HIZLANDI
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Son dönemde Ankara-İmralı-Kandil hattında silahların bırakılıp yasal düzenleme aşamasına geçilmesi için trafik hızlandı.

Suriye, Irak ve İran denkleminin çökmesi ve İmralı'da bulunan Öcalan'ın baskısıyla terör örgütünün önümüzdeki haftadan itibaren silah bırakmayı hızlandırması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye'de kritik viraj! Gözler silah bırakmada - 3

Bu beklentinin gerçekleşmesi hâlinde yasal düzenlemelerin Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanıyor. Beklenen eşiğe ulaşılmaması durumunda ise Meclis'in tatile gireceği, gerek duyulursa (teyit ve tespit noktasına gelinirse) olağanüstü toplantı çağrısı yapılacağı konuşuluyor.

Terörsüz Türkiye'de kritik viraj! Gözler silah bırakmada - 4

DEM Parti içinden ve Kandil'den farklı açıklamalar geliyor. İmralı bunun için de devreye girdi. Önümüzdeki dönem için İmralı'nın hem Kandil hem de DEM Parti'ye, "Çatlak ses çıkmasın, silah bırakma hızla tamamlansın" mesajı gönderdiği belirtiliyor.

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