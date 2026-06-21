Terörsüz Türkiye'de kritik viraj! Gözler silah bırakmada
Türkiye'nin en önemli iç güvenlik ve toplumsal barış başlıklarından biri olan "Terörsüz Türkiye" sürecinde arka arkaya önemli adımlar atılmaya başlandı. Bölgesel denklemlerin değişmesiyle köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin hızlanması bekleniyor. Buna paralel olarak da yasal düzenlemeler TBMM gündemine taşınacak.
Terör örgütü, kendini feshetme kararı almasına karşın bugüne kadar gereğini yerine getirmedi. Önce Suriye'deki gelişmeler, ardından Irak ve İran'da yaşananlar nedeniyle silah bırakmakta direnen terör örgütü PKK'nın planları tek tek çöktü.
İsrail'i arkasına alıp birtakım hayaller kuran terör örgütü, İran'da savaşın seyrinin hafiflemesiyle birlikte bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.
TRAFİK HIZLANDI
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Son dönemde Ankara-İmralı-Kandil hattında silahların bırakılıp yasal düzenleme aşamasına geçilmesi için trafik hızlandı.
Suriye, Irak ve İran denkleminin çökmesi ve İmralı'da bulunan Öcalan'ın baskısıyla terör örgütünün önümüzdeki haftadan itibaren silah bırakmayı hızlandırması bekleniyor.