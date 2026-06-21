Terörsüz Türkiye'de kritik viraj! Gözler silah bırakmada

Bu beklentinin gerçekleşmesi hâlinde yasal düzenlemelerin Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanıyor. Beklenen eşiğe ulaşılmaması durumunda ise Meclis'in tatile gireceği, gerek duyulursa (teyit ve tespit noktasına gelinirse) olağanüstü toplantı çağrısı yapılacağı konuşuluyor.

DEM Parti içinden ve Kandil'den farklı açıklamalar geliyor. İmralı bunun için de devreye girdi. Önümüzdeki dönem için İmralı'nın hem Kandil hem de DEM Parti'ye, "Çatlak ses çıkmasın, silah bırakma hızla tamamlansın" mesajı gönderdiği belirtiliyor.