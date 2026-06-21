Özgür Özel'in yeni partisi belli oldu mu? ABP ile protokol iddiası
CHP'de kurultay tartışmaları sürerken, Özgür Özel ve ekibinin olası bir siyasi kriz durumunda seçime girme yeterliliği bulunan bir partinin çatısı altında yoluna devam edebileceği iddia edildi. DSP, Genç Parti, Adalet Birlik Partisi ve Yenilik Partisi'nin ardından Anadolu Birliği Partisi'nin öne çıktığı, taraflar arasında görüşmeler yapıldığı öne sürüldü. Önümüzdeki günlerde Özel ile ABP arasından protokol imzalanması bekleniyor. İşte detaylar...
CHP'de kurultay tartışmaları ve parti içi gerilim sürerken, Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia gündemde. Özgür Özel ve ekibinin, yeni bir siyasi parti kurmak yerine, seçime girme yeterliliği bulunan mevcut bir partinin çatısı altında yoluna devam edebileceği öne sürülüyor.
"HER İHTİMALE KARŞI HAZIRLIK YAPACAĞIZ"
Özel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız" açıklaması da kulislerdeki senaryoları güçlendirdi.
İddialara göre Özel ve ekibinin ilk temas kurduğu adres, Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti oldu.
KULİSLERDE ÇOK SAYIDA PARTİ VAR
Ancak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın sert açıklamalarının ardından bu seçeneğin gündemden düştüğü konuşuluyor. Daha sonra rotanın, Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti'ye çevrildiği ileri sürüldü.
Kulislerde, Adalet Birlik Partisi ve eski CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile de temas kurulduğu iddiaları yer aldı.
İBRE ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ'NE KAYDI: PROTOKOL İMZALANACAK MI?
Son olarak ise Anadolu Birliği Partisi adı öne çıkıyor. Parti Genel Başkanı Bedri Yalçın ile Özgür Özel'in kurmayları arasında görüşmeler yapıldığı ve tarafların birçok konuda uzlaşma sağladığı öne sürülüyor. Gazeteci Barış Yarkadaş da, önümüzdeki günlerde bir protokol imzalanabileceği yönündeki kulis bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.
GÖZLER ÖZEL'DE
CHP'de hem parti içi mücadele hem de yargı süreçleri devam ederken, gözler Özgür Özel ve ekibinin önümüzdeki günlerde atacağı adımlara çevrilmiş durumda.
İZMİR'DE KILIÇDAROĞLU İSTİFASI
İmamoğlu - Özel ikilisinin CHP'yi parçalama planının ilk ayağı "CHP'nin kalesi" olarak bilinen İzmir'de kayıtlara geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini gerekçe göstererek partisinden istifa etti. Bir süre bağımsız kalacak olan Tugay, CHP'den ayrılanların kurmaya hazırlandığı yeni partiye katılması bekleniyor.
"YENİ PARTİ KURULACAK VE BEN ORADA OLACAĞIM"
Nitekim Cemil Tugay'dan da bu yönde bir itiraf geldi.
İzmir BB Başkanı, "Butlan yönetiminin alacağı kararları tanımıyorum, tanımadığımın göstergesi de zaten partiden istifa etmemdir. Bundan sonra artık Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım" dedi.