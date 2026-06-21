Özgür Özel'in yeni partisi belli oldu mu? ABP ile protokol iddiası

CHP'de kurultay tartışmaları ve parti içi gerilim sürerken, Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia gündemde. Özgür Özel ve ekibinin, yeni bir siyasi parti kurmak yerine, seçime girme yeterliliği bulunan mevcut bir partinin çatısı altında yoluna devam edebileceği öne sürülüyor.

"HER İHTİMALE KARŞI HAZIRLIK YAPACAĞIZ"

Özel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız" açıklaması da kulislerdeki senaryoları güçlendirdi.

İddialara göre Özel ve ekibinin ilk temas kurduğu adres, Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti oldu.

KULİSLERDE ÇOK SAYIDA PARTİ VAR

Ancak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın sert açıklamalarının ardından bu seçeneğin gündemden düştüğü konuşuluyor. Daha sonra rotanın, Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti'ye çevrildiği ileri sürüldü.

Kulislerde, Adalet Birlik Partisi ve eski CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile de temas kurulduğu iddiaları yer aldı.