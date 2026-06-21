Yapılan çalışmalarda genç kadının telefonunun olay günü saat 15.00 sıralarından sonra kapandığı, son baz sinyalinin ise Malatya'nın Yakınca mevkisinden alındığı tespit edildi.

19 MAYIS'TAN BU YANA BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Adalet Bakanı Bakan Gürlek, Malatya'da19 Mart'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Aysel Yıldırım'ın acı haberini duyurdu. Genç kızın öldürülüğünü belirten Gürlek, "Sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

19 yaşında cinayete kurban giden Aysel Yıldırım (Foto: ahaber.com.tr)

TAKSİYLE GİTTİĞİ ADRES MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturmada Aysel Yıldırım'ın kaybolmadan önce narkotik madde temini amacıyla kuzeninin yanından ayrıldığı ve tek başına ticari taksiye bindiği belirlendi.

Taksi şoförünün ifadesi doğrultusunda genç kadının Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda bulunan bir adrese bırakıldığı tespit edildi. Söz konusu adresin şüpheli Aykut Aslan'a ait olduğu öğrenildi.

Bankacılık kayıtlarında da kaybolduğu gün Aysel Yıldırım ile Aykut Aslan arasında para transferleri bulunduğu, ancak kaybolduktan sonra herhangi bir hesap hareketliliği olmadığı ortaya çıktı.

KAMERA KAYITLARI KRİTİK DELİL OLDU

Soruşturma kapsamında ulaşılan güvenlik kamerası görüntüleri dosyanın seyrini değiştirdi.

Yapılan incelemelerde Aysel Yıldırım'ın 19 Mart 2026 günü saat 13.30 sıralarında taksiyle Aykut Aslan'ın yaşadığı apartmana giriş yaptığı, ancak bir daha binadan çıkmadığı tespit edildi.

Aynı gece saatlerinde Aykut Aslan'ın ticari bir araçla apartmana geldiği, aracı binaya geri geri yanaştırdığı ve bazı eşyaları araca yükleyerek bölgeden ayrıldığı da kamera kayıtlarına yansıdı.

"GEL GÖMÜ VAR, SENİ TAŞA BOĞACAĞIM"

Dosyada yer alan delillere göre Aykut Aslan'ın kayıp genç kadına ait telefonu olaydan sonra satmaya çalıştığı öne sürüldü.

Ayrıca şüphelinin kaybolduğu gün Aysel Yıldırım'a yönelik, "Gel gömü var, seni taşa boğacağım" şeklinde ifadeler kullandığı da soruşturma dosyasına girdi.

Yine tanık ifadelerinde Aykut Aslan'ın olay gecesi Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'ne geldiği ve sabaha karşı bölgeden ayrıldığı yönünde bilgiler yer aldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda Aykut Aslan'ın Aysel Yıldırım'ı öldürdüğünün değerlendirildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli Aykut Aslan ile kız arkadaşı olduğu değerlendirilen Derya Akçaba'nın yanı sıra Olga Öğüt ve Onur İlhan gözaltına alındı.

Serap Alagöz isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.