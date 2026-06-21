19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Şüphelinin sözleri dehşete düşürdü: "Gel gömü var, seni taşa boğacağım"
Malatya'da 19 Mart 2026'dan bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'dan acı haber geldi. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen soruşturmada genç kızın cinayete kurban gittiği belirlendi. Geç kızın kaybolmadan önce taksiye bindiği ortaya çıkarken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Aykut Aslan'ın genç kıza kaybolduğu gün, "Gel gömü var, seni taşa boğacağım" dediği öğrenildi.
Adalet Bakanı Bakan Gürlek, Malatya'da19 Mart'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Aysel Yıldırım'ın acı haberini duyurdu. Genç kızın öldürülüğünü belirten Gürlek, "Sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.
19 MAYIS'TAN BU YANA BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ
Malatya'da yaşayan Ali Yıldırım, kızı Aysel Yıldırım'ın 19 Mart 2026 tarihinde Battalgazi ilçesindeki evlerinden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini belirterek 22 Mart'ta polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.
Başvurunun ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
TELEFONU YAKINCA BÖLGESİNDE SİNYAL VERDİ
Soruşturma kapsamında Aysel Yıldırım'ın kullandığı GSM hattı incelendi.
Yapılan çalışmalarda genç kadının telefonunun olay günü saat 15.00 sıralarından sonra kapandığı, son baz sinyalinin ise Malatya'nın Yakınca mevkisinden alındığı tespit edildi.
TAKSİYLE GİTTİĞİ ADRES MERCEK ALTINA ALINDI
Soruşturmada Aysel Yıldırım'ın kaybolmadan önce narkotik madde temini amacıyla kuzeninin yanından ayrıldığı ve tek başına ticari taksiye bindiği belirlendi.
Taksi şoförünün ifadesi doğrultusunda genç kadının Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda bulunan bir adrese bırakıldığı tespit edildi. Söz konusu adresin şüpheli Aykut Aslan'a ait olduğu öğrenildi.
Bankacılık kayıtlarında da kaybolduğu gün Aysel Yıldırım ile Aykut Aslan arasında para transferleri bulunduğu, ancak kaybolduktan sonra herhangi bir hesap hareketliliği olmadığı ortaya çıktı.
KAMERA KAYITLARI KRİTİK DELİL OLDU
Soruşturma kapsamında ulaşılan güvenlik kamerası görüntüleri dosyanın seyrini değiştirdi.
Yapılan incelemelerde Aysel Yıldırım'ın 19 Mart 2026 günü saat 13.30 sıralarında taksiyle Aykut Aslan'ın yaşadığı apartmana giriş yaptığı, ancak bir daha binadan çıkmadığı tespit edildi.
Aynı gece saatlerinde Aykut Aslan'ın ticari bir araçla apartmana geldiği, aracı binaya geri geri yanaştırdığı ve bazı eşyaları araca yükleyerek bölgeden ayrıldığı da kamera kayıtlarına yansıdı.
"GEL GÖMÜ VAR, SENİ TAŞA BOĞACAĞIM"
Dosyada yer alan delillere göre Aykut Aslan'ın kayıp genç kadına ait telefonu olaydan sonra satmaya çalıştığı öne sürüldü.
Ayrıca şüphelinin kaybolduğu gün Aysel Yıldırım'a yönelik, "Gel gömü var, seni taşa boğacağım" şeklinde ifadeler kullandığı da soruşturma dosyasına girdi.
Yine tanık ifadelerinde Aykut Aslan'ın olay gecesi Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'ne geldiği ve sabaha karşı bölgeden ayrıldığı yönünde bilgiler yer aldı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda Aykut Aslan'ın Aysel Yıldırım'ı öldürdüğünün değerlendirildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında şüpheli Aykut Aslan ile kız arkadaşı olduğu değerlendirilen Derya Akçaba'nın yanı sıra Olga Öğüt ve Onur İlhan gözaltına alındı.
Serap Alagöz isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
EKİPLER GENÇ KIZIN CENAZESİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR
Ekipler, Aysel Yıldırım'ın cenazesine ulaşabilmek amacıyla dere yatakları ile gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmanın Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.
Adalet Bakanı Bakan Gürlek de sosyal medya üzerinden soruşturmaya yönelik yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş, olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır.
Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış, kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir.
Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.
Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."