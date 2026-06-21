İzmir'de pompalı tüfekle saldırı! Kına gecesi kana bulandı, 14 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kına gecesinde kalabalığa pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Saldırıda 14 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Emir Mahallesi'nde bulunan Emirli İlkokulu bahçesinde düzenlenen kına gecesi eğlencesi sırasında silahlı saldırı meydana geldi.
İddiaya göre E.D. (43), Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi sırasında pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 14 yaşındaki Ayaz Çimen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
AĞIR YARALI KADIN İZMİR'E SEVK EDİLDİ
Yaralılardan Ümmühan D'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D'nin eşi olduğu öğrenildi.
Durumu ağır olan kadın, tedavisinin sürdürülmesi amacıyla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayatını kaybeden Ayaz Çimen'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüpheli E.D., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kırsal alanda yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.