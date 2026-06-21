Antalya'da 15 yaşındaki Fatma İrem'den haber alınamıyor: Arama çalışmaları başlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra evine dönmeyen 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya için ailesinin başvurusu üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya'dan dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor.

Ulukapı Mahallesi'nde ikamet eden Dilek Kaya, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'na başvurarak kızının kaybolduğunu bildirdi.

İŞ YERİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNE ULAŞILAMADI

Anne Dilek Kaya, kızının dün saat 18.00 sıralarında Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden evine gitmek üzere ayrıldığını belirtti.

Kaya, eve dönmeyen kızından o saatten bu yana haber alamadığını ve kendisine ulaşamadığını ifade ederek kayıp başvurusunda bulundu.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kayıp ihbarının ardından jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçleri, Fatma İrem Kaya'yı gören veya yerini bilen vatandaşların en yakın jandarma ya da polis karakoluna bilgi vermesini istedi.